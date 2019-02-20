بث مباشر 136 قيامة أرطغرل كاملة Diriliş Ertuğrul|شاهد ما سيفعله أرطغرل مع المغول

شاهد اليوم الأربعاء بث مباشر و الأحداث الكاملة للحلقة 136 من مسلسل قيامة أرطغرل، الجزء الخامس قيامة عثمان، و التى تذاع على قناة trt1 التركية، المسلسل يذاع منذ عام 2014، حيث تم تصوير حتى الآن خمسة أجزاء من المسلسل، و كل عام يتم تصوير جزء و اذاعته، و قد لاقى المسلسل نجاحاً كبيراً لم يسبق له مثيل، حيث ذاع صيت المسلسل فى مصر و السعودية و العديد من الدول العربية، كما أن هناك العديد من دول العالم تحرص على شراء أجزاء المسلسل و اذاعته.

مشاهدة الحلقة 136 قيامة أرطغرل كاملة Diriliş Ertuğrul بث مباشر

شاهد اليوم الأربعاء 20 فبراير الحلقة 136 من قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul على قناة trt التركية فى تمام الساعة الثامنة مساء، و شاهد الأحداث كامة و ما سيتم مع أرطغرلالحلقة 136 من مسلسل أرطغرل Diriliş Ertuğrul

تابع بعد قليل أحداث الحلقة رقم 136 من قيامة أرطغرل، كانت الحلقة الماضية قد انتهت بقيام أرطغرل بالهجوم على مجموعة المغول الذين اختطفوا الأطفال و من بينهم ابنه عثمان