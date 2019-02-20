تراند اليوم : ارطغرل 136 الجزء الخامس ..الحلقة 136 قيامة ارطغرل الحلقة 136 الجزء الخامس أرطغرل 136 مترجمة HD

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس موقع النور ارطغرل 136 الجزء الخامس ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 136 ارطغرل 136 موقع النور مسلسل ارطغرل الحلقة 136 ، ويواصل مسلسل ارطغرل الحلقة 136 تفاصيل أحداث فترة حياة الغازي ارطغرل وصراع ارطغرل مع الخونة والجواسيس والصليبين والمغول،يواصل ارطغرل في الحلقة 136 من مسلسل قيامة ارطغرل الموسم الرابع صراعه مع المغول بعدما تخلص بشكل مؤقت من الصليبين ،وتبدأ رحلته بالدفاع عن الدولة السلوجقية خصوصاً بعد عودة نويان المغولي.

قصة مسلسل قيامة أرطفرل

تدور أحداث المسلسل في القرن 13 الميلادي ويتحدث عن حياة قائد قبيلة قابي الغازي أرطغرل بن شاه من أتراك الاوغوز المسلمين وهو ووالدعثمان الاول أحدي موئسسين الدولة العثمانية ويلعب دورة الممثل التركي “انجين التان دوزباتان”، احداث المسلسل من وحي خيال الكاتب “محمدبوزداع” ولا تمت للواقع بصلة ولكن به الكثير من الوقائع التاريخية الهامة التي تخدم الخط الدرامي في المسلسل، عرضت اولي حلقات الموسم الاول من المسلسل في 10 ديسمبر 2014 ولايزال الموسم الرابع يعرض علي قناة تي ار تي ون التركية وهو من بطولة إنجين ألتان دوزياتان،إسراء بيلقيتش، هوليا دارجان ، سردار غوكهان ، كآن تاشانار ، ديدم بالتشين ، عثمان سويكوت ، محمد شفيق ، هانديه شوباشي ،جنكيز جوشكون،نور الدين سونميز.

ملخص أحداث الحلقة 136 من قيامة أرطغرل

وفي أحداث الحلقة 136 يقول أرطغرل" نحن خرجنا إلى هذا الطريق ونحن نقول بأن السماء خيمة والشمس هي العلم". ويضيف أرطغرل " غايتنا ليس محدودة بسوغوت، إن هدفنا هو الغرب". قائد المغول يقول " سأخيم على أهالي الكاي مثل الكابوس وسأريهم بيد من القوة". قائد الاغواز يذهب إلى سوغوت مهدداً لقائد المغول وأرطغرل يعود برفقة ابنه عثمان ومحاربيه فاتحاً لسوغوت. ويتابع ارطغرل " توجد خلفنا رياح التاريخ المجيد الممتد لألاف السنين، إن هذه الرياح ستنقلنا لالاف السنين إلى الامام، عبر ايماننا وعقيدتنا".

وتترجم حلقات مسلسل ارطغرل إلى أكثر من 10 لغات، ويتم عرضة في العديد من الدول مثل تركيا، والدول العربية، ورومانيا، واليونان وتعدد الحلقة 96 من المسلسل من أعلى الحلقات مشاهدة في التاريخ عالميا و بذلك ينضم قيامة ارطغرل إلى قائمة أكثر الأعمال مشاهدة و نجاحا عالميا ومن أهم أحداث الحلقة:

تردد قناة TRT التركية والقنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

حيث بدأت قناة TRT التركية في عرض أولي الحلقات من قيامة ارطغرل الجزء الخامس ونحن هنا من خلال موقعكم المتميز، موقع نجوم مصرية نعرض متابعينا الأعزاء تردد قناة TRT التركية الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل وموقعها علي الأقمار الصناعية.

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب التصويب ترك سات 11042 8400 عمودي 5/6 يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور العربي يوقع عقد شراكة مع قناة TRT التركية

نظراً لنسبة المشاهدة العالية التي حققها الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل وتصدره أولي نتائج البحث في مواقع التواصل الإجتماعي ومحركات البحث، فقد أعلنت قناة TRT التركية في وقت سابق عن توقيع عقد شراكة بين القناة وموقع النور العربي، حيث تتم إذاعة الحلقة أول مرة علي القناة، وفي اليوم الثاني يتم إعادة بث الحلقة مترجمة للغة العربية علي موقع النور.

تردد قناة وطن وقناة دعوة الناقلة لحلقات الجزء الخامس