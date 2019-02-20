كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أول مسلسل من إنتاج نقابة السينمائيين".. انطلاق تصوير "ياسمينا" الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينطلق الأسبوع المقبل، تصوير مسلسل "ياسمينا"، الذي يقوم ببطولته كل من حورية فرغلي وفيفي عبده وحازم سمير وغيرهم.

يمثل العمل الجديد أول عمل درامي من إنتاج نقابة السينمائيين، بمشاركة شركة الذهب للإنتاج الفني، ويتابع المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، جميع تفاصيل هذا المسلسل الذي يمثل انطلاقة جديدة للنقابة وعودة إلى زمن الفن الجميل، بعيدا عن أسلوب الكثير من الأعمال الدرامية التي انتشرت خلال الأعوام الماضية، وتعتمد على الإثارة والجرأة.

المسلسل يلقي الضوء على حياة الغجر من خلال قصة فتاة غجرية، تتحدث بطريقة ومصطلحات مختلفة وجديدة على الدراما التليفزيونية، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد، المشرف على الإنتاج مصطفى رجائي.