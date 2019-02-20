(موقع ناجح) “الآن” روابط نتائج التمهيدي… نتائج السادس الابتدائي والسادس الإعدادي...

نتائج التمهيدي بكافة المحافظات العراقية للسادس الإعدادي والثالث المتوسط والسادس الابتدائي التمهيدي للعام الدراسي 2019/2018، حيث يترقب طلاب التمهيدي الآن رفع نتائجهم عبر المواقع المباشرة لإستخراج نتائج بالعراق، بعد أن انتهت امتحانات نصف العام بعموم المحافظات العراقية يوم الاثنين 11فبراير 2019، بكافة الأقسام والدراسات العربية والكردية.

إليكم: نتائج امتحانات التمهيدي للصف السادس الابتدائي 2019.

نتائج السادس الإعدادي التمهيدي بالعراق 2019

أنهي طلاب السادس التمهيدي الإعدادي امتحاناتهم بكافة الأقسام أحيائي وتطبيقي والأدبي، على مستوى كافة الدراسات بالعراق، في أجواء مناسبة، يتم الآن أعمال الكنترولات على مستوى كافة المحافظات العراقية، لكي يتم رفع كافة نتائج بصيغة pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية.

موقع وزارة التربية العراقية

٨ ساعات ·

#عاجـــــــــل_وحصريــــآ

#نتائج السادس اعدادي يوم الخميس المقبل

المصدر مركز فحص الدراسة الاعدادية

الدخول ب3 مواد فقط لطلبة الخارجي سيتم نشر النتائج على قناتنا على التلغرام :: https://t.me/iraqmoedu موقع وزارة التربية العراقية عبر الفيس بوك، لمتابعة لكافة أخبار نتائج السادس الإعدادي التمهيدي 2019.

الاستعلام عن نتائج التمهيدي السادس الابتدائي

المحافظات التي ظهرت بها نتائج السادس الابتدائي حتى اللحظة هي:

رابط نتائج الابتدائية تمهيدي 2019 جميع المحافظات من خلال الرابط التالي . رابط تحميل نتائج التمهيدي 2019 من هنا

روابط نتائج التمهيدي للعام الدراسي 2019

ظهرت نتائج تمهيدي الثالث المتوسط 2019 بالمديريات الآتية

تابعونا خلال الساعات القادمة سنضيف باقى النتائج اليكم بالتوفيق للجميع

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