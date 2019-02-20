تراند اليوم : الفنانة المصرية الكبيرة حنان شوقي تفتح النار على خالد يوسف (فيديو إرم)

فتحت الفنانة المصرية حنان شوقي النار على المخرج المصري الشهير خالد يوسف؛ على خلفية قضية الفيديوهات الإباحية التي جرى تداولها خلال الفترة الأخيرة، والتي اعتبرها البعض مساومات من المخرج للفنانات صغيرات السن؛ من أجل دخول مجال التمثيل.

وبدت حنان شوقي غاضبة بشدة وهي تتحدث في لقاء مع ”الخليج 365“، حيث وجهت كمًا من الانتقادات للمخرج خالد يوسف، قبل أن تقول: ”اتق الله، كنت اعتبرتها أختك، من أجل أن تشعر أنّ هناك خيرًا وأمانًا في المجتمع“.

وعن ربط تلك الوقائع بالمجال الفني، ردت حنان: ”الفن أرقى من ذلك“، متابعة: ”هي تربية في النهاية، والفن لو جاء بهذه الطريقة (ملعون) أبو الفن“.

وردًا على سؤال حول تعرضها في بداية مشوارها الفني لمثل هذه المساومات، ردت: ”الوقت الذي ظهرتُ فيه لم يكن فيه إنسان بهذه الفجاجة. عمري ما صغَّرت فني بحترم إنسانيتي“.

وعن ربط المخرج الشهير قضية الفيديوهات الإباحية بالتعديلات الدستورية، اختتمت حنان شوقي قائلة: ”كمان تحط بلدك في الموضوع، مصر أكبر منك ومن أمثالك“.