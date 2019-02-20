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تراند اليوم : ريهام سعيد تعلق على فضيحة المقاطع الإباحية لخالد يوسف

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صلاح حسن - الخليج 365

علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على مقاطع الفيديو الإباحية المسربة للفنانتين المصريتين ومنى فاروق المحبوستين على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ ”فيديوهات ”.

وقالت ريهام في برنامجها التلفزيوني المذاع على قناة ”الحياة“ إن ”بعض الأشخاص يتعرضون لمصائب في حياتهم من دون مقدمات“، مشبهة ذلك بما حدث مع وشيما الحاج والمخرج خالد يوسف، المتورط معهم في قضية المقاطع الجنسية.

وأضافت: ”كلنا مخطئون، ولكن أخطاءنا تكون على مستويات“.

وطالبت الجمهور بالتوقف عما وصفتها ”فكرة نقل الفضائح“.

وكانت القضية بدأت بتداول مقاطع جنسية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج مع المخرج خالد يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم تسريب فيديو جديد له مع سيدة الأعمال منى الغضبان، ثم الراقصة كاميليا، ليتحول الأمر برمته إلى جهات التحقيق.

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صلاح حسن - الخليج 365

تاريخ النشرفبراير ,19 / 2019 11:35 GMT

تاريخ التحديثفبراير ,19 / 2019 11:36 GMT

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