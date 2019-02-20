نتائج الخارجيون 2019 التمهيدي حسب الاسم، بدأت مديريات التربية والتعليم في العراق بالاعلان عن نتائج الخارجيون التمهيدي للصف السادس الابتدائي و الثالث المتوسط للعام 2019 الفصل الاول حسب الاسم لجميع طلاب وطالبات الخارجيون التمهيدي الثالث المتوسط 2019 ، والذي ننشرها لكم اليوم من خلال المقال التالي .

رابط نتائج الخارجيون 2019 من خلال الرابط التالي .

وأكدت بعض المصادر داخل وزارة التربية العراقية إلي أن نتائج الصف الثالث المتوسط بالعراق 2019سيتم الإعلان عنها خلال الساعات القادمة عبر موقع وزارة التربية العراقية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وكذلك اعتماد النتيجة من الدكتور محمد إقبال الصيدلي وزير التربية العراقية.

روابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2019 التمهيدي :-

ننشر لكم روابط استخراج نتائج التمهيدي الثالث المتوس 2019 جميع المحافظات، حيث سيتم رفع الروابط لكل محافظة على حده بمجرد ظهور النتائج مباشرة.

موقع ناجح

موقع النجاح

موقع وزارة التربية العراقية

رابط نتائج الخارجيون 2019 من خلال الرابط التالي .