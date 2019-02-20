هنا رابط التسجيل لقرعة الحج 1440 هـ لأعضاء الجمعيات الأهلية 2019 وشروط القبول عبر بوابة الحج الموحدة...

تم فتح التقديم لأدأ فريضة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية، حيث أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، انه بداية من يوم الثلاثاء الذي يوافق 19 فبراير الجاري سيتم استقبل طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء موسم الحج خلال هذا العام 1440 هـ، وسوف يتم غلق عمليات التقديم يوم الخميس الذي سوف يوافق لسابع من شهر مرس المقبل، وسنتعرف معكم خلال تلك المقالة على كيفية التقديم والشروط والمستندات المطلوبة.

التقديم إلي حج الجمعيات الأهلية إذا كنت عضواً بأحدها يلزم أن تكون عضواً بأحد الجمعيات الاهلية ومسدد جميع الاشتراكات السابقة وأن يكون مر على أنشاء الجمعية عامين على الأقل، أى يكون موعد انشاء الجمعية يوم 1/1/2017 أو ما قبل ذلك التاريخ، وأن لا يكون قد وقع عليها أى جزاءات أو مخالفات من قبل.

شروط التقديم في حج الجمعيات

تسجيل الطلب عبر بوابة الحج الموحدة من هنــا يسمح بالتسجيل في جهة واحد فقط سواء حج الداخلية أو الجمعيات أو السياحة أن تكون عضواً بأحد الجمعيات ومسدد الاشتراك السنوي أن تكون الجمعية التي عضو بها مر على إنشاءها عامين ان يكون العضو المتقدم ذو صحة جيدة حفاظاً على سلامته يشترك وجود مرافق لما هو فوق الـ 75 عام.

التقديم في حج الجمعيات

القرعة الإلكترونية سوف تتم عبر بوابة الحج، وسيكون الاختيار طبقاً لحصة كل محافظة وفقاً لنسبة عدد السكان بكل محافظة، حيث سيتم اختيار عدد محدد من كل محافظة، ومن مالتوقع ظهور النتيجة خلال شهر أبريل المقبل.