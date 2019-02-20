لينك موقع دعمك da3mak.jo تسجيل دعم الخبز 2019 الاردن وخطوات التقديم للحصول على الدعم المباشر للاسرة...

رابط موقع دعمك da3mak.jo، يتيح موقع دعمك خدمة تسجيل دعم الخبز للمواطن الأردني ، حيث يمكن لكل من تتوافر فيه الشروط، التقديم للحصول على الدعم المباشر ودعم الخبز إلكترونياً عبر رابط موقع دعمك التابع لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية.

ويتم التسجيل للحصول على دعم الخبز إلكترونياً بداية من اليوم الأربعاء 20 فبراير ولمدة ثلاثة أشهر قادمة، علماً بإن رب الأسرة هو الشخص الوحيد الذي يحق له التسجيل، ويتم التقديم للحصول على دعم الخبر للأسر التي يقل دخل دخل جميع أفرادها السنوي في 2018 الماضي عن 12 ألف دينار أردني، أو الفرد الذي يقل دخله عن 6 ألاف دينار سنوياً ويحمل دفتر العائلة.

رابط التسجيل في دعم الخبز

رابط موقع دعمك تسجيل دعم الخبر

يتم التقديم للحصول على دعم الخبز من منزلك، عبر رابط موقع دعمك da3mak.jo، وذلك بإدخال الرقم الوطني لرب الأسرة، أو رقم القيد المدني من واقع دفتر العائلة، ثم استكمال باقي البيانات من تسجيل رقم الهاتف للتواصل والعنوان واختيار جهة الصرف التي يرغبون في الحصول على الدعم من خلالها.

وسيتم صرف دعم الخبز بداية من شهر “أدار” من العام الحالي لجميع المستحقين عدا الفئات المستثناة وهي موظفي القطاع الأمني والحكومي، المتقاعدون المدنيون والعسكريون، متقاعدوا التضامن الاجتماعي لحصولهم على الدعم من خلال صرف رواتبهم مباشرة.