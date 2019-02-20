“هنا” رابط تسجيل استمارة الثانوية الازهرية 2019 إلكترونياً بوابة الازهر الإلكترونية...

الآن فتح باب تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية عبر الإنترنت، حيث يقدم قطاع المعاهد الأزهرية خدمة جديدة للتسهيل على طلاب الشهادة الثانوية 2019 تتمثل في تسجيل بيانات استمارة دخول امتحان الثانوية، وذلك لأول مرة عبر موقع بوابة الأزهر الإلكترونية.

موعد فتح باب تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية

تفتح بوابة الأزهر التعليمية عبر موقعها الإلكتروني باب التقديم لاستقبال تسجيل استمارة دخول امتحان الثانوية يوم الثاني من شهر فبراير المقبل حتى الثاني من شهر مارس، وذلك لمدة شهر كامل، وحدد بوابة الأزهر الرقم19493 للإجابة على أسئلة الطلاب أول بأول.

رابط تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية

بعد تسجيل الطلاب استمارة الثانوية الأزهرية إلكترونياً، يقوم الطالب بطباعتها والتوقيع عليها وولي الأمر، وتسليمها إلى المعهد الأزهري التابع له، وسنضيف لكم الرابط المباشر لتسجيل استمارة التقديم.

ويستقبل قطاع المعاهد الأزهرية على الرقم السابق ذكره اسفسارات الطلاب وأولياء الأمور بخصوص تسجيل استمارة الثانوية الأزهرية يومياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءاً عدا يوم الجمعة.

وسار قطاع المعاهد الأزهرية في التقديم لامتحان الشهادة الثانوية على خطى وزارة التربية والتعليم، من خلال فتح باب التسجيل الإلكتروني للاستمارة من المنزل.