الهوس يحظر السيلفي حول العالم

بعد هوس الكثيرين بالتقاط صور سيلفي أعلنت بعض الدول حظر التصوير بعد ظهور أضرارها للأماكن وللأشخاص على حدٍ سواء، فكانت البداية من ولاية نيويورك حيث حظرت التقاط صور السيلفي، مع أسد أو نمر أو قطط كبيرة بإحدى حدائق الحيوانات، كما سيواجه الحراس عقوبة دفع غرامة مالية.

ومن ناحية أخرى حظرت جميع المدن الترفيهية عام 2015 التقاط السيلفي منعاً لإزعاج الزوار والموظفين، كما حظر التقاط السيلفى في مهرجان Lollapalooza الذي يقام بمدينة شيكاغو، بحسب اليوم السابع.

ذكرت صحيفة "كوريير ميل " الأسترالية، إنه فى عام 2015 حظر منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الذي أقيم فى ملبورن بارك التقاط صور "السيلفي"، لأنها تشتت انتباه اللاعبين.

في كوريا الجنوبية أعلنت الحكومة أنها تعتزم مقاضاة بائعين عصا السيلفي، وإصدار عقوبة تتراوح ما بين السجن أو دفع غرامة مالية قدرها 30 مليون وون، وذلك بناءً على تحذيرات من وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في كوريا الجنوبية، أن العصي تتداخل مع وسائل الاتصال، مما قد يؤثر على جودة الاتصالات، فيما حظرت الصين استخدام عصى السيلفي، بمتحف القصر أو الحديقة المحرمة ببكين خوفاً على الأثار المعروضة.

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في إحدى تقاريرها إن إدارة شواطئ جروبي الشهيرة في فرنسا، قرار بمنع التقاط صور سيلفي، بهدف استجمام الزوار.

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وأيضاً حظر المسؤولون في بامبلونا بإسبانيا، التقاط صور السيلفي خلال الجري في مهرجان الثيران، لأن هذا قد يعرض حياة المواطن للخطر، كما نص قانون على أن أي زائر يقوم بذلك يدفع غرامة مالية قدرها 3000 يورو.

كما حظر رئيس اللجنة الأخلاقية للاتحاد الإيراني لكرة القدم اللاعبين أو أي فرد من فريق العمل التقاط صور سيلفى مع المشجعات، منعاً لاستخدامها لتحقيق مكاسب سياسية أو زعم تحرش اللاعبين بهم.

في الهند حظرت السلطات بمدينة مومباي بالهند، التقاط الصور السيلفى، بعد أن تسببت في مقتل 19 شخصاً في جميع أنحاء الهند، كما حددت سلطات مدينة مومباى 16 منطقة، يمنع التقاط الصور السيلفى فيها، للحفاظ على حياة المواطنين.

ومن ناحية أخرى حددت شرطة المدينة مجموعة من القواعد لالتقاط الصور "السيلفى"، ببعض المناطق خاصة السواحل التي لا يوجد بها حواجز، ومن يخالف هذه القواعد يعرض لدفع غرامة مالية قدرها 1200 روبية.

في أمستردام حرص متحفVan Gogh على منع زواره من التقاط الصور السيلفى، لأنه يسبب التوتر لمن يريدون الاستمتاع لمشاهدة الصور.