دويتو غنائي مرتقب بين الأحمدين شيبة وعدوية

أعلن الفنان المصري أحمد شيبة عن نيته وسعيه لغناء دويتو يجمعه مع الفنان المصري القدير أحمد عدوية, وقد صنّف النقاد المطرب أحمد شيبة بأنه طيف من جيل العمالقة، يحمل على عاتقه مهمة إعادة الغناء الشعبي إلى عصره الذهبي، حيث أثبت أنه نجم استثنائي من خلال أغنياته المتعاقبة التي كان أبرزها «آه لو لعبت يا زهر»، والتي حققت نجاحاً كبيراً. فضلاً عن حضوره الناجح في مهرجانات عربية مهمة مثل «مهرجان موازين» العريق في المغرب.

وقد حققت أغاني الفنان شيبة انتشارًا واسعًا في الآونة الأخيرة, وعن هذا النجاح اللافت قال: " بالطبع أشعر بأن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقي، وهذا ما سيجعلني أدقق النظر في اختياراتي وأعمالي الجديدة، وأهتم بالتفاصيل كافة، سواء الكلمات أم الألحان", بحسب مجلة زهرة الخليج.