كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتهاء تصوير "أبو العروسة 2" فى مارس المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يكثف المخرج كمال منصور، تصوير مشاهد الجزء الثانى من مسلسل "أبو العروسة"، والتى تمتد لنحو 17 ساعة متصلة يوميا، حيث تم الانتهاء من تصوير أكثر من 75% من مشاهد العمل.

ومن المقرر أن ينتهى فريق عمل المسلسل من أحداثه بالكامل أوائل مارس المقبل.

واستقر المخرج كمال منصور على جميع التجهيزات الخاصة بالمشاهد المتبقية للعمل التى سوف يتم تصويرها فى عدد من المناطق، من بينها إحدى الفيلات بمنطقة الهرم ومصر الجديدة، ومراعاة كل التفاصيل بها لضمان خروجها فى أبهى صورة ممكنة.

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وينتمى المسلسل إلى نوعية الـ60 حلقة وينتمى إلى الدراما الاجتماعية، التى تجمع شمل الأسرة نحو شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها الأعمال التى تتناول العنف وعدد كبير من الظواهر السلبية التى تأثر بها المجتمع.

ويتناول العمل مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذى يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التى أصابتها.

"أبو العروسة" من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقى ومدحت صالح ورانيا فريد شوقى وميدو عادل ومحمود حجازى وكارولين عزمي.