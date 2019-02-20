كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو يوسف سعيد بعرض "جراند أوتيل" و"طايع" على شبكة نتفليكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان عمرو يوسف، عن فخره بعرض أعماله الدرامية الأخيرة "جراند أوتيل" و"طايع" على شبكة نتفليكس.

وأكد عمرو يوسف أنه سعيد بهذه الخطوة التي يعتبرها بمثابة تكريم للعملين، خاصةً أنه بذل فيهما مجهودًا كبيرًا لتقديم الأفضل للجمهور، وتمنى أن يحقق مسلسله الجديد أيضًا استحسان الجمهور.

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ومن المقرر أن يبدأ عمرو يوسف تصوير مسلسله الجديد في نهاية شهر فبراير الجاري.

الجدير ذكره أن مسلسل “طايع” شارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف كل من عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، سهير المرشدي، أحمد عبد الله محمود، سلوى محمد علي، محمود حافظ، مي الغيطي، رشدي الشامي، أحمد داش، محمد علي، علي قاسم وهو من تأليف السيناريست محمد دياب وإخراج عمرو سلامة.

أمّا مسلسل "جراند أوتيل" عُرض خلال شهر رمضان من عام 2016 وحقق نجاحًا كبيرًا في مصر والعالم العربي وهو من بطولة أمينة خليل، أحمد داوود، دينا الشربيني، محمد ممدوح، سوسن بدر، أنوشكا، وغيرهم.