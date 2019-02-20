تراند اليوم : فيديو عامر زيان amer zayan video .. فيديو عامر زيان HD فضيحة عامر زيان amer zayan فيديو كامل

أثار فيديو فيديو عامر زيان جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في لبنان، وعم السخط الواسع فور وصول فضيحة عامر زيان للشارع اللبناني، وأقام ناشطون على فيسبوك وتويتر هاشتاق فيديو عامر زيان للتعبير عن غضبهم الواسع من الفضيحة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مسرب للفنان اللبناني ريمون الياس الخوري، الشهير بـ “عامر زيان”، وهو يتعاطى المخدرات.

الفنان اللبناني ظهر في مقطع الفيديو وهو يتعاطى مخدر الكوكايين بطريقة أوحت باعتياده على ذلك الأمر، وذلك في شاليه في منطقة الكاسليك، كما اعترف خلال الفيديو بممارسته الشذوذ مع أحد الأشخاص.

هذا الفيديو أثار جدلا واسعا في الوسط الفني اللبناني، وقد تم إصدار مذكرة بحث وتحري بحق زيان، ولكنه هرب إلى دبي، قبل القبض عليه.

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وفي أول تعليق للفنان اللبناني، أكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هوا الحرية” أن هذا الفيديو مصور منذ عام 2012، وأن أحد المحامين هو من قام بتسريب هذا الشريط، حيث أنه حاول ابتزازه وطلب منه نصف مليون دولار حتى يمتنع عن نشره وعندما رفض الخضوع لابتزازه قام بنشر الفيديو.

وأضاف: “أنا مستعد للخضوع للتحقيق وتقديم المستندات كافة، وأن نشر هكذا أفلام هو لمحاربتي بأمور شخصية لا علاقة لأحد بها”، ونفى كل ما قيل عن هربه، حيث اشار إلى أنه خارج لبنان برحلة عمل الي إحدى الدول العربية، و انه علم بمذكرة البحث والتحري الصادرة بحقه وهو في الخارج.

وكان عامر زيان قد طرح مؤخرا فيديو كليب جديد يحمل اسم “محتاجة علاقة”، وهو من كلمات الشاعرة حياة اسبر، ومن ألحان فضل سليمان، وتوزيع روجيه خوري.