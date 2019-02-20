متابعة مباراة أهلي جدة والفتح السعودي كأس دوري محمد بن سلمان “ترتيب الدوري السعودي” قناة...

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مباراة الأهلي والفتح في الأسبوع الحادي والعشرون من الدوري السعودي لكرة القدم، وتنطلق المباراة على قناة السعودية الرياضية مباشر لايف، في تمام الساعة 6:20 مساءًا بتوقيت السعودية، ونتابع العديد من التقارير الهامة.

دوري بلس الأهلي والفتح

نتابع معكم ترتيب الدوري السعودي

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على ملعب مدينة الأمير عبد الله الرياضية، مباراة الإياب، وانتهت مباراة الذهاب بفوز الأهلي بنتيجة 5-1، ونتابع الأخبار العاجلة من وقت للثاني.