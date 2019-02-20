مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 20-2-2019 الذهب يُسجل بمصر ارتفاع قياسي جديد

سعر الذهب اليوم بمصر والموافق الأربعاء 20 فبراير 2019، لم يُخيب ظنون أو توقعات المضاربين عليه، فلقد تأثر سعر الذهب اليوم بارتفاع أسعاره عالمياً لكي ينعكس على السوق المصرية المحلية ويسجل مع بدايات تعاملات صباح اليوم ارتفاع قياسي جديد .

ونحن بهذا التقرير الراصد، لأسعار الذهب اليوم ساعة بساعة، ننقل لكم احدث بيانات الأسواق حول أحدث الأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر مع كل فترة تعاملات .

أسعار الذهب اليوم 20 فبراير 2019

حيث أكدت بيانات أسواق الذهب بمصر، أن مع انطلاق أولى تعاملات صباح اليوم الأربعاء 20-2019 ارتفع جرام الذهب متأثراً ببورصات الذهب عالميا بمقدار 5 جنيه للجرام الواحد .

وأفادت تلك البيانات، أن الأسعار التي شهدت ارتفاع كبير هي استمرار لحالة الانتعاش الذي يشهده الذهب تأثراً بالتوقعات السلبية لأسعار الدولار .

ما هي أسعار الذهب اليوم بدون مصنعية

وفيما يلي نوضح إليكم أحدث أسعار الذهب حتى الساعة والتي ورد إلينا بيانها كالتالي :

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– سعر الجرام الذهب من عيار 18 سجل اليوم 563 جنيه .

– سعر الجرام الذهب اليوم من العيار 21 سجل اليوم الأربعاء 656 جنيه .

– سعر الجرام الذهب اليوم من العيار 24 سجل اليوم 751 جنيه .

وعن أحدث سعر مُسجل للجنية الذهب اليوم داخل أسواق الصاغة بمصر الأربعاء 2-2-2019 فلقد سجل 5257 جنيه .