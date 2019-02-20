علا الفارس تحسم قرارها بشأن العمل في MBC

كشفت الإعلامية الأردنية علا الفارس، أمس الثلاثاء، حقيقة علاقتها بمجموعة قنوات "إم بي سي" السعودية.

وقالت الفارس، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في "تويتر": "الجمهور العزيز .. رغم التأويلات العديدة والحملات الكثيرة التي ما زلت أحتفظ بحق الرد عليها.. أخبركم أن علاقتي التعاقدية مع مجموعة إم بي سي انتهت فعليا عام 2019".

وأوضحت، أن علاقتها بمجموعة "إم بي سي"، انتهت بشكل رسمي، بعد عمل دام لأكثر من 14 سنة.

ولفتت الفارس إلى أنها تقدمت باستقالتها بداية عام 2017، من أجل الانتقال إلى مجموعة روتانا، و"تم تعطيل هذا التعاقد حينها لأسباب نتحدث عنها لاحقا"، بحسب قولها.

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وفي تغريدة أخرى، قالت علا الفارس: "بدأت مشواري مع مجموعة إم بي سي عام 2004 مع العربية، ثم انتقلت إلى mbc1 عام 2007..سنوات من التحديات وبناء الذات وصقل الأدوات سنوات عمري الأجمل التي توجت بنجاح مشترك .. كل الشكر لكل زملائي الأفاضل على الذكريات الرائعة كُنتم خير عائلة وخير الأصدقاء".

وقالت في نهاية تغريداتها حول الموضوع: "أخيرا وليس آخرا، شكرا لكل من وقف معي وآزرني وآمن بقدراتي ووفر لي البيئة المحفزة، لن أنسى هذا الفضل ما حييت، شكرا أستاذي وعرابي الحاضر الغائب سعد السيلاوي رحمك الله، شكرا لصاحب البصمة ومن يستحق التقدير دائما الشيخ وليد الإبراهيم .. شكرا للجمهور الرائع ..لنا لقاء قريب بإذن المولى".

وأثارت الإعلامية الأردنية عُلا الفارس جداً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في أعقاب إطلاقها تغريدة رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ألمحت فيها إلى الموقف السلبي لدول الخليج، ما دفع إدارة مجموعة "إم بي سي" لإبعادها عن الشاشة.