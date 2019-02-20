يانصيب معرض دمشق الدولي: البطاقات الرابحة في الاصدار الرابع 2019

وصلتنا مساء اليوم الثلاثاء، نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 الخاصة بـ لإصدار الدوري الرابع رقم (6)، وكذلك أرقام البطاقات الرابحة وفق اعلان معرض دمشق الدولي.

نتائج سحب يانصيب معرض دمشق الدولي 2019 متوفرة في الأسفل أو هنــا أو هنــا

ويمكنكم معرفة بطاقات الفائزين في يانصيب معرض دمشق للإصدار الدوري الحالي من خلال الدخول علي الرابط الإلكتروني الرسمي المرفق الخاص بـ نتائج سحب يانصيب معرض دمشق.

ومن ثم على المستعلم إدخال رقم البطاقة ورقم التسلسل الخاص به بالحقول الفارغة من ثم يضغط علي أيقونة بحث من اجل استظهار النتيجة كاملة، حيث يمكن متابعة مراسم اليانصيب في كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع وبشكل دوري، تابعونا وستكون معكم النتائج بشكل حصري.