إستقرار سعر الدولار اليوم 2019/2/20 في البنك المركزي وبعض البنوك المصرية حيث ثبت عند أسعار الأمس

الدولار من العملات الهامة في مصر، نظراً لإعتماد الدولة عليه في الإستيراد، للسلع الهامة والإستراتيجية وتوفير مناخ خصب للإستثمار، حيث يعتمد رجال الأعمال علي الدولار، في إنهاء أعمالهم في الإستيراد والتصدير، والمعروف أن الدولة التي لها غطاء دولاري كبير، يعني مناخ إستثماري خصب وأمن، وإذا زاد الإستثمار زاد إنتعاش الحياة الإقتصادية، وتحسين المعيشة ولذلك قامت الدولة بمجموعة من، الإصلاحات التي تساهم في توفير مناخ ملائم للإستثمار.

قد شهد سوق صرف الدولار إستقرار خلال هذه الفترة، وثبات في سعر صرفه في البنوك المصرية، عند سعر الأمس دون التغير وينتظر الجميع ما سيصل إليه سعر الدولار الأيام القادمة.

حالة الإستقرار التي يشهدها سوق صرف الدولار، يتخللها حالة من القلق والترقب بسبب قرار البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1%، ونحن معكم بكل جديد ونقدم لكم سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية.

حالة الإستقرار التي يشهدها سوق سعر الدولار، قد لا تستمر بسبب القلق الذي ساد السوق، بعد قرار الحكومة برفع سعر الدولار الجمركي للبضائع المستوردة وهي البضائع الترفيهية وليس الإستراتيجية، ليتساوي مع سعر الدولار في البنك المركزي، والجميع في حالة ترقب لما يسفر عنه القرار من نتائج.

نستمر معكم بتقديم كل جديد يومياً عن سعر صرف الدولار في البنوك المصرية وحالة من الإستقرار والثبات يشهدها سوق صرف الدولار بعد الإنخفاض الذي شهده الأيام الماضية.

قد شهد سوق صرف الدولار، ثبات الفترة الحالية وإستقرار في سعر البيع والشراء، وسجل أعلي سعر للشراء في البنك العقاري العربي نحو 17.60 وسعر البيع 17.65، وجاء متوسط سعر الشراء والبيع في باقي البنوك المصرية للشراء 17.58 وللبيع 17.65.

ونتابع معكم كل جديد في أسعار الدولار، لما له من أهمية في سوق صرف العملات الأجنبية، ونحاول من خلال التقرير تقديم كل مايهم من سعر الدولار اليومي، مع متابعة يومية ودورية تحقق التواصل مع الجميع.

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وقد قامت مصر بالعمل علي إستقرار، سوق الصرف للعملة الصعبة (الدولار)، بعد التدهور الذي شهده سوق الصرف في مصر، وإرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بطريقة جنونية بعد ثورة يناير، وبعد الإصلاحات التي قامت بها الدولة، وتحرير سعر صرف الجنيه، مما أدي إلي رجوع سعر الدولار الي معدلات معقولة ومستقرة.

سعر صرف الدولار اليوم 2019/2/20 بالبنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.55 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.59 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.55 17.60 24 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.54 17.63 18 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.53 17.63 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.53 17.63 24 ساعة بنك البركة 17.53 17.63 21 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.53 17.63 19 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.53 17.63 يوم واحد بنك عودة 17.53 17.63 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.53 17.63 يومين المصرف المتحد 17.52 17.62 19 ساعة المصرف العربى الدولى 17.52 17.62 18 ساعة بنك المشرق 17.52 17.62 6 أيام كريدى أجريكول 17.52 17.62 19 ساعة بنك قناة السويس 17.52 17.62 18 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 16 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 يومين بنك بلوم 17.51 17.61 6 أيام بنك التنمية الصناعية 17.51 17.61 22 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.50 17.60 15 ساعة البنك المركزى المصرى 17.50 17.63 18 ساعة بنك مصر 17.49 17.59 6 أيام البنك الأهلي المصري 17.49 17.59 6 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 6 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.49 17.59 3 أيام بنك الإسكندرية 17.49 17.59 6 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.49 17.59 19 ساعة

وجاءت أهمية الدولار من أنه العملة المعتمدة، في عملية شراء المنتجات المستوردة من الخارج، أوتسهيل عملية التصدير لإدخال عملة صعبة، لخزينة الدولة ورفع الغطاء الدولاري، لحماية مركز مصر بين الدول وزياده الإستثمار في مصر، وعدم تحكم أي دولة في مقدرات وإقتصاديات الدولة، وتقوم الدولة ايضا بإحكام السيطرة علي سوق الصرف، والقضاء علي السوق السوداء، وإستقرار سعر صرف الدولار.