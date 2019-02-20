نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019 في البنوك المصرية والسوق السوداء، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.55 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.59 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.55 17.60 24 ساعة بنك التعمير والإسكان 17.54 17.63 18 ساعة البنك المصرى الخليجى 17.53 17.63 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.53 17.63 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.53 17.63 24 ساعة بنك البركة 17.53 17.63 21 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 17.53 17.63 19 ساعة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.53 17.63 يوم واحد بنك عودة 17.53 17.63 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.53 17.63 يومين المصرف المتحد 17.52 17.62 19 ساعة المصرف العربى الدولى 17.52 17.62 18 ساعة بنك المشرق 17.52 17.62 6 أيام كريدى أجريكول 17.52 17.62 19 ساعة بنك قناة السويس 17.52 17.62 18 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.51 17.61 16 ساعة بنك مصر إيران التنمية 17.51 17.61 يومين بنك بلوم 17.51 17.61 6 أيام بنك التنمية الصناعية 17.51 17.61 22 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 17.50 17.60 15 ساعة البنك المركزى المصرى 17.50 17.63 18 ساعة بنك مصر 17.49 17.59 6 أيام البنك الأهلي المصري 17.49 17.59 6 أيام البنك الأهلى اليونانى 17.49 17.59 6 أيام البنك العربي الأفريقي الدولى 17.49 17.59 3 أيام بنك الإسكندرية 17.49 17.59 6 أيام اتش اس بى سى HSBC 17.49 17.59 19 ساعة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 19.87 بنك الشركة المصرفية العربية الدولية Advertisements أقل سعر للبيع: 19.89 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الإستثمار العربي AIB 19.87 20.02 18 دقيقة بنك عودة 19.87 20.02 17 دقيقة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 19.87 20.02 47 دقيقة المصرف العربى الدولى 19.86 19.98 17 دقيقة بنك المشرق 19.86 20.01 17 دقيقة البنك المصرى لتنمية الصادرات 19.85 20.00 47 دقيقة البنك الأهلي المصري 19.83 19.98 47 دقيقة بنك مصر 19.83 19.98 47 دقيقة بنك الكويت الوطني NBK 19.79 19.97 18 ساعة البنك العقاري المصري العربي 19.78 19.92 24 ساعة كريدى أجريكول 19.78 19.96 19 ساعة المصرف المتحد 19.78 19.96 19 ساعة بنك التنمية الصناعية 19.77 19.93 22 ساعة بنك بلوم 19.77 19.93 27 دقيقة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 19.77 19.97 19 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 19.77 19.97 19 ساعة البنك المصرى الخليجى 19.76 19.97 18 ساعة بنك التعمير والإسكان 19.76 20.09 يومين بنك قناة السويس 19.75 19.96 18 ساعة البنك الأهلى اليونانى 19.75 19.91 23 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 19.75 19.91 يوم واحد بنك مصر إيران التنمية 19.74 20.00 47 دقيقة البنك المركزى المصرى 19.74 19.89 18 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 19.73 19.93 15 ساعة بنك الإسكندرية 19.73 19.89 23 ساعة اتش اس بى سى HSBC 19.72 19.92 19 ساعة بنك البركة 19.70 20.01 20 ساعة

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.67 بنك عودة أقل سعر للبيع: 4.68 بنك الإسكندرية البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك عودة 4.67 4.70 يوم واحد البنك المصرى الخليجى 4.67 4.70 18 ساعة المصرف العربى الدولى 4.67 4.70 18 ساعة بنك مصر 4.67 4.69 يوم واحد البنك الأهلي المصري 4.67 4.70 6 أيام بنك بلوم 4.67 4.70 37 دقيقة البنك المركزى المصرى 4.67 4.70 18 ساعة بنك الإستثمار العربي AIB 4.66 4.70 24 ساعة اتش اس بى سى HSBC 4.66 4.69 19 ساعة بنك قناة السويس 4.66 4.70 18 ساعة مصرف أبوظبى الإسلامى 4.66 4.70 19 ساعة البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.65 4.70 16 ساعة البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.65 4.70 يوم واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.65 4.70 يومين بنك المشرق 4.65 4.70 24 ساعة البنك التجاري الدولي (CIB) 4.65 4.69 15 ساعة كريدى أجريكول 4.65 4.70 19 ساعة بنك الكويت الوطني NBK 4.65 4.71 22 ساعة بنك مصر إيران التنمية 4.64 4.70 يومين البنك العقاري المصري العربي 4.64 4.73 24 ساعة المصرف المتحد 4.64 4.70 19 ساعة البنك الأهلى اليونانى 4.64 4.70 23 ساعة البنك العربي الأفريقي الدولى 4.64 4.69 يومين بنك الإسكندرية 4.63 4.68 3 أيام بنك التنمية الصناعية 4.63 4.70 22 ساعة بنك التعمير والإسكان 4.60 4.71 3 أيام بنك البركة 4.60 4.74 20 ساعة

سعر الدينار الكويتي

المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع. بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع. البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.

سعر الدينار البحريني

بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع. بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.

سعر الريال العماني

البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع. البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

تغير سعر العملات اليوم الأربعاء 20-2-2019 في البنوك، حيث سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم متوسط 19.72 للشراء، و19.92 للبيع، بينما سجل سعر الفرنك السويسرى اليوم 17.38 للشراء، وسجل سعر البيع 17.55، فيما سجل متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 4.79، بينما سجل سعر البيع 4.83، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

الأربعاء 20-2-2019 في البنوك، حيث سجل متوسط 19.72 للشراء، و19.92 للبيع، بينما سجل 17.38 للشراء، وسجل سعر البيع 17.55، تعرف معنا على معظم في البنوك المصرية. تعرف معنا على أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك محدثة فور تغير الأسعار.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.