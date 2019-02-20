موقع وزارة التموين إدارة دعم مصر | خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية .. طريقة تقديم تظلمات بطاقة...

إدارة دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين وإضافة المواليد الجدد تعلن خطوات تقديم التظلم على حذف وإلغاء البطاقة التموينية وكذلك موقع وزارة التموين أصبح محل بحث بعدما تعطلت الكثير من البطاقات التي تقاعس أصحابها عن تصحيح الأخطاء وتحديث البيانات الخاصة بهم، فقد صرح مستشار وزير التموين الدكتور عمر مدكور من خلال قناة صدى البلد فقد صرح مدكور بأن وزارة التموين قد قامت منذ أكثر من ثلاث شهور بحث أصحاب البطاقات التموينية وقامت بتحذيرهم مرات عديدة طوال هذه الفترة بسرعة تحديث البيانات الخاصة بهم بالبطاقات التموينية، كما أن الوزارة قامت من خلال بونات الخبز بإرسال رسائل لأصحاب بطاقات التموين التي بها أخطاء، وتفيد هذه الرسائل بوجود أخطاء في البيانات الخاصة ببطاقات التموين، ويجب تصحيح هذه الأخطاء وتجديد وتحديث البيانات،

كما أضاف مستشار وزير التموين من خلال مداخلته التليفونية مع المذيع أحمد موسى على قناة صدى البلد،حيث صرح بأن الوزارة لم تقوم بحذف أي بطاقة أو أي مواطن بسبب صافي الدخل الذي يحصل عليه، وأشار مدكور وأكد أن البطاقات التي تم حذفها هي فقط البطاقات التي بها أخطاء ولم يتم تحديثها، وأن ما تم حذفه هو البطاقات الوهمية فقط.

مستشار وزير التموين يؤكد أن عدم تحديث البيانات هو ما أدى لحذفها

كما أضاف الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين،من خلال برنامج “على مسئوليتي”، على قناة صدى البلد: إن المدة لتقديم التظلمات على حذف وإلغاء البطاقات التموينية هي مدة مفتوحة بدون سقف زمني، وأن بداية تقديم التظلمات قد بدأت بالفعل من يوم 10 نوفمبر 2018، وأن تقديم التظلمات قد بدأ عقب انتهاء مهلة تحديث البيانات، وأضاف مستشار وزير التموين أنه سيتم الرد على مقدمي التظلمات خلال مدة 72 ساعة من تاريخ تقديم التظلم، وأكد مدكور أيضا أن تقديم التظلمات مستمرة “حتى يوم الدين” بدون سقف زمني لغلق باب تقديم التظلمات، وأضاف متابعاً لحديثه أن “هناك مواطنين قصروا وأهملوا في حق أنفسهم ولم يقوموا بما يجب عليم من تحديث بياناتهم”.

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حوار كامل لوزير التموين بعد فتح باب التظلمات على إلغاء وحذف البطاقات التموينية

خطوات تقديم التظلمات على بطاقات التموين

أعلنت وزارة التموين عن بدأ تلقي طلبات التظلمات على حذق وإلغاء البطاقات التموينية والتي تقاعس أصحابها عن تصحيح الأخطاء الواردة بها، وقد حددت وزارة التموين يوم 10 نوفمبر 2018 هو يوم البدء في التعامل مع طلبات التظلم، ويتم تقديم التظلم باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى مكتب التموين التابع له صاحب البطاقة الذي يرغب في تقديم التظلم.

ملاء نموذج الاستمارة الخاصة بالتظلم والموجودة بجميع مكاتب التموين بجميع المحافظات.

يجب كتابة الأشخاص المستحقين والمستفيدين من الدعم السلعي على بطاقته التموينية بدقة.

يجب كتابة الرقم القومي لكل مستفيد على البطاقة ومراجعته جيدا، كما يجب ترك رقم هاتف محمول لسهولة التواصل.

بعد ملاء الاستمارة والتأكد من صحة جميع البيانات بها يتم تسليم الاستمارة لمكتب التموين بموجب إيصال يكون بيد صاحب البطاقة.

يتم تفريغ بيانات الاستمارة بمعرفة مكتب التموين على قاعدة بيانات وزارة التموين وذلك على نظام الحاسب الآلي لمكتب التموين.

يتم إرسال البيانات من واقع الاستمارة الخاصة بالتظلم ليتم مراجعتها من قبل مركز معلومات الإنتاج الحربي.

يتم تحويل جميع طلبات التظلم من خلال قاعدة البيانات في نهاية الأمر إلى هيئة الرقابة الإدارية لمراجعتها.

في حال كانت بينات التظلم صحيحة يتم رفعها على قاعدة البيانات بوزارة التموين ويتحول صاحب البطاقة من غير مستحق للدعم إلى مستحق للدعم ويتم صرف الدعم له مباشرة.

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بالفيديو | التموين تُعلن عن الشروط الخاصة باستخراج بطاقات التموين الجديدة .. خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين .. خطوات تقديم التظلم .. عبر موقع إدارة دعم مصر

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين قد استوفت قاعدة بيانات كاملة وحقيقية عن المستحقين للدعم، وخلال شهور قليلة كما أعلن وزير التموين أن الدعم سيصل لكل مستحق للدعم، كما أكد الوزير أيضا أنه لن يستطيع من لا يستحق الدعم الحصول عليه بعد الآن.