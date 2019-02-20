حساب السعرات الحرارية للجسم لانقاص الوزن .. الطريقة من هنا

حساب السعرات الحرارية للجسم لانقاص الوزن يشغل بال العديد من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة ويريدون تنظيم وجباتهم الغذائية من خلال حساب السعرات الحرارية، ولكن حساب السعرات الحرارية يتربط بمجموعة معايير أساسية مثل العمر والجنس والنشاط البدني ودرجة حرارة البيئة المحيطة، وكمية الطاقة التى يحتاجها الجسم من ماء وأطعمة يوميًا، ولكن الكثير يحسب السعرات الحرارية بطريقة خاطئة لأن الأمر يتطلب متابعة مع طبيب تغذية ويوجد أكثر من طريقة تستخدم في هذا الصدد، لذلك نقدم أسهل طريقة أثبتت فعاليتها تلبية لبحث متابعينا، كما نعرض مجموعة من النصائح والتعليمات الواجب إتباعها للحفاظ على صحة الإنسان وقت انقاص الوزن.

حساب السعرات الحرارية لانقاص الوزن

أجمع أطباء التغذية على معادلة “ميلفين سانت” التى تستخدم في حساب السعرات الحرارية لانقاص الوزن لأنها توضح الحد الأدني من الطاقة التي يحتاج إليها الجسم للقيام بوظائفه الأساسية، وإليكم طريقة حساب السعرات الحرارية لانقاص الوزن كالتالي:

حساب السعرات الحرارية لانقاص وزن الذكور: x10 الوزن “بوحدة الكيلوجرام” x6,25 الطول “بوحدة السنتيمتر” – 5 x العمر + 5.

حساب السعرات الحرارية لانقاص وزن الإناث: x1O الوزن ” بوحدة الكيلو جرام” + x 625 الطول” بوحدة السنتيمتر” —x 5 العمر -161.

في النهاية يكون حساب السعرات الحرارية بضرب ناتج المعادلات السابقة بعامل الجهد البدني المبذول.

نصائح عند حساب السعرات الحرارية للجسم

لابد من المتابعة واستشارة طبيب التغذية باستمرار لتحديد الكمية المناسبة للجسم وأنواع الأطعمة. تكمن السعرات الحرارية في الدهون والكربوهيدرات والبروتينات التي تختلف في قيمتها من عنصر غذائي لأخر وسط حساب السعرات الحرارية لانقاص الوزن. عند تناول الأطمعة يجب قراءة المعلومات الغذائية وتحديد المناسب لك. تسجيل الأطعمة التى يتم تناولها يوميًا لمعرفة حساب السعرات الحرارية للجسم لانقاص الوزن بطريقة منظمة. المتابعة مع الطبيب ومطالبته توضيح حجم الحصة الغذائية التي تأخذها وطريقة معرفة سعراتها الحرارية أثناء الحمية الصحية التى تسير عليها.

حساب السعرات الحرارية لانقاص الوزن

ذلك كل مايخص حساب السعرات الحرارية للجسم لانقاص الوزن بتفاصيل بسيطة.