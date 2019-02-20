“ارطغرل 136” الان اضبط تردد قناة اليرموك Yarmouk الناقلة لحلقات مسلسل قيامة ارطغرل...

تقوم قناة اليرموك الأردنية ببث مسلسل قيامة ارطغرل 136 الجزء الخامس مترجم إلى اللغة العربية على شاشتها، وهو ما يجعل العديد من محبي هذا العمل التاريخي من البحث عن تردد قناة اليرموك على القمر المصري النايل سات، وكانت القناة قد أعلنت أنها سوف تنقل هذا العمل التاريخي التي اعتادت دائماً على نقله عبر شاشتها منذ الأجزاء السابقة وهو ما يجعل القناة مشاهدة في جميع البلاد العربية.

هنااااااااا شاهد الحلقة 136 ارطغرل كاملة

ويعد مسلسل قيامة ارطغرل أحد أشهر المسلسلات التركية والمتابعة عبر الملايين سواء كانوا بتركيا أو الوطن العربي، وقد وصل المسلسل إلى جزئه الخامس الآن وكانت أجزائه الأربع الماضية قد انتهت عند 121 حلقة وحقق المسلسل نجاحاً تصاعدياً منذ بدايته حتى الآن ويتحدث المسلسل عن القائد ارطغرل الذي نواه وبداية الدولة العثمانية التي أقامها نجله “عثمان”، ويمتاز المسلسل بالعديد من الصراعات المثيرة في جميع حلقاته.القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل

تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل ارطغرل

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

موعد عرض ارطغرل على قناة اليرموك

تبث قناة اليرموك الأردنية التي تنقل مسلسل ارطغرل عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد الذي بالجدول، وتعرض القناة الحلقة الجديدة من المسلسل يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والأردن، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والإعادة ستكون يوم الجمعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

وبإمكانك مشاهدة الحلقة الجديدة من المُسلسل عبر هذا الرابط



قيامة ارطغرل 136

وتعرض الحلقة 136 الاربعاء 20 فبراير ، وتأتي تلك الحلقة بمنعطفات جديدة في الأحداث ننتظرها بالكثير من الإثارة، ويعيش عشاق العمل التاريخي التركي “قيامة ارطغرل” حالة من الشغف والانتظار قبيل عرض الحلقة الجديدة هذا الأسبوع،حيث تم تأجيل عرض الحلقة من الأسبوع الماضي.