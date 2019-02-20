“اعرف”رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية| صرف رواتب العاطلين”الوجبة...

أعلن السيد باسم عبد الزمان، المسؤول على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تحديد موعد لتقديم التظلمات، وذلك للمتقدمين بالسابق للشمول المالي ولم يحصلوا على الراتب، وقام بتحديد موعد تقديم التظلمات، كما تم تحديد الفترة المتاحة للإعلان عن نتائج وأسماء المشمولين الجدد بالراتب الاجتماعي.

وتأتي خطة الوزارة في الشمول المالي للرواتب للعاطلين عن العمل، لشمول المجتمع، ممن هم فوق خط الفقر، في الرواتب في خطة الإصلاح المجتمعي التي تقوم بها الوزارة، وجدير بالذكر أن آخر رواتب تم الحصول عليها”الوجبة الرابعة” كانت في ديسمبر 2018.

رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

من خلال آخر دراسات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تم حساب أعداد الأسر الفقيرة، والتي بلغت 115350 أسرة، ويتم فتح باب الاعتراض على الشمول المالي برواتب الإعانة للعاطلين عن العمل، ممن تقدموا من قبل في 2016، ويتم فتح باب التظلم في يوم الأحد 17 فبراير 2019، على أن يتم مراجعة التظلمات في المدة المحددة لذلك وفق الجدول الزمني المبيّن للمحافظات.

تعرف على ملف أسماء الوجبة الرابعة من هنا، كما تم الإعلان عن اقتراب الإعلان عن الوجبة الخامسة، قريبا.

جدول استلام التظلمات

محافظة بغداد 6 أقسام، 3 للرجال و3 للنساء، يتم استقبال300 طلب في اليوم، 50 طلب من كل قسم في اليوم الواحد. باقي المحافظات قسمين، واحد للرجال وواحد للنساء، ويتم استقبال 200 طلب يوميا، 100 للرجال و100 للنساء.

طريقة تقديم طلبات الاعتراض

الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أدخل اسم المعترض واسم الأم. يتم كتابة القسم الذي يتم الاعتراض عليه. يكتب آخر مرة قام فيها بتقديم طلبات الدعم.

خطوات تقديم التظلم

الدخول على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يتم تقديم التظلم للجنة العليا للتظلمات. يتم مراجعة التظلم في فترة في 15 يوم، وهي الفترة القانونية للمراجعة. العودة بعد 15 يوم لاستلام الموافقة على التظلم أو الرفض.

ويتم تخصيص رقم 1018 للإبلاغ عن التجاوزات، أو الشكاوى، وتقوم الوزارة بمراجعة الطلبات بشكل منهجي ومنظم وتتابع الطلبات وتقوم بمراجعتها جيدا منعا للغش.