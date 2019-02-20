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ترددات الحلقة 136 قيامة أرطغرل مباشر النور dirilişertَuğrul .. جدول بأحدث ترددات ارطغرل 136 –...

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الحلقة 136 قيامة أرطغرل مباشر النور ،  يبحث عنهما الجميع بعد أن يتك إذاعة الحلقة على قناة trt التركية بصور مجانية حيث أن مسلسل ارطغرل هو أول مسلسل درامي  تركي يحكى  أجزاء هامة  من التاريخ الإسلامي منذ بداية نشأة الدولة العثمانية التى كانت مسيطرة على  الحكم في البلاد الإسلامية لمدة قرون، كل ذلك جعل مسلسل قيامة أرطغرل  يحظى  بنسب مشاهدة مرتفعة من الوطن العربي خاصة وعلى مستوى دول  العالم  بشكل عام، وتعرض  الحلقة 136 قيامة أرطغرل مترجمة النور   يوم الأربعاء وهى الحلقة الفاصلة ويتوقع المشاهدين فيها  كشف تفاصيل جديدة عن دراغوس  الكاهن بالكنيسة  وتغير مجرى  أحداثه  وأدوار الأبطال وتحركات أرطغرل القادم، ولذا نقدم لكم متابعينا قنوات مشاهدة ارطغرل 136 مترجمة.

 

الحلقة 136 قيامة أرطغرل مباشر النور

تردد القنوات الناقلة مسلسل قيامة ارطغرل  نعرضها تلبية لاحتياجات متابعين موقع النور ويمكنكم متابعة حلقة  أرطغرل 136  من خلال الترددات التالية:

  • القناة التركية “تي آر تي”
  • قناة اليرموك
  • قناة دعوة
  • قناة الشرق
  • قناة وطن

ترددات الحلقة 136 قيامة أرطغرل مباشر النور

اسم القمر الصناعي        القناة            التردد   معدل الترميز                                     الاستقطاب
النايل سات      تردد قناة قطر 10971        27500                                   عمودي
النايل سات    تردد قناة دعوة           10727    27500  

عمودي

النايل سات        تردد قناة اليرموك       11678         27500           عمودي
     النايل سات تردد قناة فور شباب    11316     27500  

أفقي

النايل سات      تردد قناة الشرق      11137    27500    عمودي
 

النايل سات

 

تردد قناة وطن

  11012  27500                      أفقي

تردد TRT 1 التركية على قمر يوتال سات

التردد          الاستقطاب       معدل الترميز
  11928      3000  

V

تردد قناة التركية TRT1 الأولى

القمر     التردد  معامل تصحيح الخطأ  معدل الترميز         الاستقطاب
تركسات 8400 5/6      11042   Turksat 42°E    عمودي
إيتويلسات 3000   5/6 10928  

Eutelsat 7°E  عمودي

تردد قناة اليرموك الأردنية لنقل قيامة ارطغرل

التردد القمر الصناعي     معدل الترميز    معدل الاستقطاب  معامل تصحيح الخطأ
11678   نايل سات     27500  رأسي  

3/4

تردد قناة دعوة الدينية على النايل سات

 القناة تردد القناة            معدل الترميز   معامل التصحيح    الاستقطاب
قناة دعوة  

10727

   27500       3/4      أفقي

تردد قناة القدس على جميع الأقمار الصناعية

القمر التردد معامل التصحيح               معدل الترميز     الاتجاه
النايل سات    11316      3\4      27500        عمودي

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل

تردد قناة اليرموك الناقلة لمسلسل ارطغرل

التردد  الاستقطاب   معدل الترميز        معامل التصحيح
11678   أفقي  27500  

3/4

أبطال مسلسل أرطغرل

  • الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان يؤدي  بدور “أرطغرل”
  • الممثل نكيز جوشكون يقوم بدور “تورغوت آلب”
  • الممثل نور الدين سونماز يقوم بدور “بامسي باي ريك”
  • الممثل جلال آل يقوم بدور “عبد الرحمن”
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موعد الحلقة 136 قيامة أرطغرل مباشر النور

من المقرر أن تذاع الحلقة 136 من المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، يوم الأربعاء على قناة تي ار تي التركية، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، ويوم الخميس علي قناتي دعوة واليرموك، على أن تتاح على موقع النور فور إذعتها.

الحلقة 136 قيامة أرطغرل مباشر النور

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