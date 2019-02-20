بث مباشر مانشستر سيتي وشالكه – yalla shoot اليوم الأربعاء 20 من فبراير/ شباط

أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أن فقدان التركيز لثانية واحدة فى مباريات دوري أبطال أوروبا، سيكلفك الخروج من البطولة.ويحل مان سيتي ضيفًا ثقيلاً على شالكه الألماني مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعن الإصابات قال جوارديولا: “جون ستونز لديه إصابة فى الفخذ، وجابريل خيسوس لديه إصابة عضلية، الثنائي لم يستطع السفر معنا إلى ألمانيا”.

وأشاد جوارديولا بنجم الفريق البرتغالى بيرناردو سيلفا: “أنه شخص جميل، لا يأتي بوجه غاضب أبدًا، هو الرجل الأكثر محبة في غرفة الملابس، إنه لاعب موهوب جدًا وأنا رجل محظوظ لكون بيرناردو ضمن تشكيلتي، أنا أحبه ببساطة، هو من أفضل لاعبي البريميرليج”.

وفي الملعب، قدم فريق شالكه أداء مذهلا في الموسم الأول لدومينيكو تيديسكو لينهي الموسم الماضي في المركز الثاني. ولكن الفريق يواجه صعوبة كبيرة هذا الموسم حيث يحتل المركز الرابع عشر في البوندسليجا، وبات قريبا من الهبوط أكثر من التواجد في المراكز المؤهلة لأوروبا.

هذا ينذر بالسوء في مواجهة فريق مانشستر سيتي، الذي يدربه جوسيب جوارديولا، الذي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم أن مانشستر سيتي خاض مباريات أكثر من ليفربول بمباراة واحدة، ومازال ينافس على أربعة ألقاب.

وقال ناستاسيتش :”في بعض الأحيان كرة القدم التي يقدموها تكون مذهلة. بالكاد يوجد فريق بنفس جودتهم”.