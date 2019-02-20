ادخال دعم الخبز 2019 في الاردن – تابع رابط التسجيل في دعم الخبز في الاردن 2019 بالرقم المدني...

متابعة لآخر الأخبار والمستجدات على الساحة الأردنية، حيث سيتم البدء في استقبال طلبات دعم الخبز 2019 الأردن المقبل، كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على صرف الدعم النقدي المباشر دعم الخبز لعام 2019 لمستحقيه خلال هذا العام، وبنفس قيم دعم الخبز التي تم إعتمادها عام 2018 عبر موقع Da3mak

ننقل لحضراتكم رابط التسجيل في موقع دعم الخبز في الأردن 2019 الدفعة الثانية، كذلك دعم الخبز 2019 الأردن وكيفية التسجيل فيه، وتفاصيل دعم الخبز إلكترونياً الأردن 2019.

وافقت حكومة الدكتور عمر الرزاز على صرف الدعم النقدي المباشر دعم الخبز لعام 2019 لمستحقيه وبنفس قيم الدعم للعام الماضي 2018، كما أوضح السيد مساعد مدير عام الدائرة موسى الطراونة بأن تقديم الطلب لن يكون إلا من خلال رب الأسرة فقط وعبر إدخال مقدار الدخل السنوي لجميع أفراد الأسرة عن العام 2018، موضحاً بأن الضريبة ستعتمد عن صرف الدعم بيانات الدخل والأحوال المدنية 2018 فقط، ولابد من توافر شروط معينة للتسجيل في رابط دعم الخبز 2019 الأردن، وهي تثبيت الرقم الوطني لرب الأسرة، ورقم القيد المدني من واقع دفتر العائلة فقط، كما يشترط وجود رقم هاتف خلوي فعال من أجل التواصل، كما يشترط وجود إثبات الطلب من خلال الموقع ذاته عند الانتهاء من التسجيل .

دعم الخبز 2019 في الأردن

أعلن الناطق الإعلامي باسم ضريبة الدخل والمبيعات السيد موسى الطراونة بانه سيتم البدء في تسجيل طلبات الخبز إلكترونياً اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 فبراير 2019، ويستمر لمدة 90 يوماً على أن يبدأ الصرف خلال شهر آذار القادم.

دعم الخبز في الأردن 2019

كما أوضحت الحكومة في جلستها الأسبوعية بأنه سيتم صرف الدعم لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية الذي يبلغ 33 ديناراً للفرد، في حين تبلغ قيمة الدعم لباقي المستحقين 27 ديناراً للفرد الواحد.

دعم الخبز الكترونياً

وأوضح مجلس الوزراء الأردني، بأنه تجرى حالياً كافة التدريبات والتجهيزات اللازمة لبدء استقبال طلبات دعم الخبز الكترونياً، كما سيتم العمل بهذا النظام يوم الأربعاء المقبل، وسيكون النظام مهيأ تماماً لاستقبال كافة الطلبات الخاصة بدعم الحبز في الأردن 2019، مع الأخذ في الاعتبار بأن التقديم الكترونيا على دعم الخبز 2019 الأردن سيكون من خلال الرقم المدني من دفتر العائلة.

موقع دعمك Da3mak

كما أعلن مجلس الوزراء بداية 2018 بأنه سيتم صرف الدعم النقدي للأسر الأردنيةالتي لا يزيد مجموع دخل أفرادها عن 12 ألف دينار سنوياً، وكذلك للأفراد الذين لا يزيد دخلهم السنوي عن 6 آلاف دينار أردني.

التسجيل في موقع دعم الخبز 2019 الأردن

كما أن الحكومة الأردنية قد حررت بحسب الدستور أسعار الخبز في شهر كانون الثاني 2018، حيث حددت سعره بواقع 32 قرشاً للخبز العربي الكبير، و40 قرشاَ للخبز العربي الصغير، ولابد من التسجيل في موقع دعم الخبز 2019 الأردن للحصول على دعم الخبز المستحق.

رابط التسجيل في موقع دعم الخبز 2019 الأردن

يمكن لجميع المواطنين التسجيل بطلبات للحصول على دعم الخبز من خلال الدخول على رابط موقع دعمك الإلكتروني من هنا