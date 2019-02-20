“الينجاك يصيب ارطغرل”.. مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 Diriliş Ertuğrul الجزء الخامس HD...

مسلسل ارطغرل الحلقة 136 مترجم الجزء الخامس، يترقبها الجميع بشغف؛ لأن أحداث الحلقة 136 من مسلسل ارطغرل Diriliş Ertuğrul تزداد متعة في نفوس المشاهدين والمتفرجين حول الوطن العربي بأكمله، ومن المقرر أن تعرض الحلقة على موقع النور وقناة trt1 التركية والعديد من القنوات التليفزيونية الخاصة اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً، وسط حالة من الانتظار والترقب من جانب الجماهير، لتكون تلك الحلقة هي الأعلى مشاهدات، والذي شاهده 3 مليار شخص في 85 دولة على مستوى العالم.

مشاهدة رابط مباشر ارطغرل 136 مترجم

من الجدير بالذكر أن الينجاك يصوب بامسي لأن بامسي لم يعمر في عهد عثمان، وتزداد التوقعات الأخرى بقيامه برمي ارطغرل بالسهم.

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الحلقة 136 من ارطغرل من خلال مشاهدة رابط مباشر ارطغرل 136 HD مترجم الحلقة الجديدة، والتي تم بثها على شاشة تليفزيون قناة TRT التركية على النايل سات والعرب سات وغيرها من الأقمار الصناعية، فضلا عن كشف دراغوس وشبه اقتحام للقلعة وبيبولات كشر على أنيابه واشتباكات مع المغول وإنقاذ عثمان وجلد سيرما، وذلك في مسلسل ارطغرل حلقة 136 كاملة.

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 136 الجزء الخامس

وما زلنا نتابع معكم الحلقة 136 مسلسل ارطغرل والتي حدث فيها العديد من الأحداث الحارة والنارية على حد سواء، والجميع على ترقب وانتظار إعلان الحلقة القادمة والتي من المقرر أن تشهد أحداث ساخنة.

ويوجد جدل واسع بخصوص عودة الممثل التركي كان تاشانار إلى ارطغرل الحلقة 136 مترجم الموسم الخامس، فقد قال الممثل أثناء تواجده بأحد مراكز التسوق في تركيا، أن هناك احتمالاً كبيراً بعودته تزامنًا مع النجاح الساحق للمسلسل، بعدما قام بتمثيل دور الشقيق الأكبر.

ساعات قليلة تفصلنا على أحداث الحلقة 136 قيامة ارطغرل الجزء الخامس الشيقة للغاية، حيث يبحث عنها الجميع خلال هذا الوقت من كل أسبوع، ومن خلال عرب فور هوست نقدمها لكم من خلال السطور التالية، أملاً في تقديم خدمة مميزة تليق بسيادتكم.

أحداث الحلقة 136 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

رأي المتابعين بخصوص الحلقة 136 كاملة قيامة أرطغرل مترجمة للعربية

الأروع في هذا المسلسل أنة يعلمنا الحكمة وفن التخطيط،ليس بالضرورة تكون كثير العدد ولكن من المهم. ان تكون واسع التفكير وذو أفق وبصيرة،حنكة ارطغرل وروعة تفكيرة وقت الشدائد ،هي مدرسة لوحدها لمن يريد ان يتعلم، حقيقة مخرج عظيم،وطاقم تمثيل اروع واروع ،نقلونا الى الماضي،اعادو فينا روح الجهاد،واحيو فينا الأمل، شكرا ارطغرل،تورغت،بامسي،انتم عاصفة من نور في ليل طال فية الظلام. المسلسل شيق لكن ارطغرل يتغلب على جيش بثلاث رجال يحاربون واحدا واحدا والاخرون ينتظرون دورهم شيء غريب ومبالغ فيه. عثمان ينفلت من الكاهن وهو في غير وعيه لا يفهم بالعقل. عرض طقوس الكاهن مطولة واستعراضية لا فائدة فيها.

نجى ارطغرل في تحرير القبيلة من قبضة المغول محرراً نفسه منهم أثناء تواجده بالخيمة، حيث وافق الينجاك، أنهم عليهم الانسحاب من القبيلة نظير تسيلم الصندوق المطلوب لهم، وبالفعل انسحبت جماعة المغول، كما ظهر مع صوباتاي قائد آخر لهم، آمراً بيبولات بإيجاد الصندوق، وعلى غير توقع مرت ابيليغي بالغرفة التي يتحدث بها بيبولات، وقد علمت مكان احتجاز عثمان والأطفال، وعلى الفور تحرك ارطغرل، وقد حاول عثمان الهروب ولكنه فشل مرة أخرى، إلى أن وصل اطغرل وجنوده وقاموا بتحريره والقضاء على قبضة المستعمر.

فيما قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن ارطغرل حلقة 136 الجزء الخامس مترجم، أن أفضل مشهد هو كف سالجان لسيرما، وعلق آخر أن صفعة سالجان لسرما تستحق تعليق حفيظ دراجي و عصام الشوالي وعلي محمد علي و علي سعيد الكعبي و حازم الكاديكي، وقال آخرون أن تلك الحلقة هي أفضل حلقة في الجزء الخامس من قيامة ارطغرل، حيث ينتظرها الجميع على أحر من الجمر.

ارطغرل الحلقة 136 مترجم

بعدما هرب عثمان ابن ارطغرل من المغول بأعجوبة، قال بعض المتابعين أنه من المحتمل القبض عليه من جهة، فيما قال آخرون أن ارطغرل ذهب إلى قائد المغول لتخليص ابنه من الرق، ولكن يريد الكثير ممن لم يتمكنوا من معرفة التردد إلى متابعة المسلسل التركي قيامة الغازي ارطغرل وذلك عبر فيس بوك ويوتيوب حصريا بدون تقطيع.

الجدير بالذكر أن موقع النور Al-Noor TV من ضمن أبرز المواقع التي تنشر وتذيع مسلسل ارطغرل الحلقة 136 مترجمة على قناة تي آر تي وموقع النور في الجزء الخامس، حيث أن ارطغرل الحلقة 136 مترجم بث مباشر هي أكثر ما يبحث عنه الجميع، حيث أن الحلقة “نارية” على حد وصف المتابعين.

وعن موعد عرض ومشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس حلقة 136 – Diriliş Ertuğrul حلقة 136 فإنها مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع.

مسلسل ارطغرل الحلقة 136 مترجم موقع النور Al-Noor TV

وفي مسلسل ارطغرل الحلقة 136 الجزء الخامس بث مباشر، يريد الجميع أن يصل ارطغرل الى عثمان فضلاً عن موت دراغوس المكروه من الجميع، ترددات الحلقة الجديدة قيامة ارطغرل الجزء الخامس مدبلج مترجم باللغة العربية تتمثل في قناة قطر وقناة trt1 التركية ودعوة ووطن واليرموك الأردنية وفور شباب وقناة الشرق وموقع النور.

ومن جانبه، تسلم الممثل التركي القدير إنجين التان الحاصل على بطولة ارطغرل بن سليمان شاه، جائزة مهرجان ضيافة السينمائي في دبي بالإمارات العربية المتحدة، معبراً عن مدى السعادة التي تراوده إثر نجاح المسلل هذا النجاح الهائل في الشرق الأوسط، ويقوم بمتابعة ردود ومشاركات الجمهور العربي ويترجمها على الفور، وقد كُرم بأفضل ممثل عالمي بجانب 24 ممثل من مختلف دول العالم.

وقد أكد التان أن أصعب المشاهد هي مشاهد الحروب بالسويف وخصوصًا في الغبات والحشائش، كما أن الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل 136 هو الجزء الأخير، تحت مسمى قيامة عثمان غازي، هذا وتكثر الأقاويل بخصوص عودة تاشانار لأداء واقتباس شخصية جوندودو، وذلك خصوصًا مع عودة شخصية سالجان، زوجة جوندودو، وسونغور تكين أخو صاحب البطولة.