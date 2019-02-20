مسلسل غصون في الوحل الحلقة 4 الرابعة

كشف الفنان المنتج عبد الله السيف بأن مسلسل غصون في الوحل بطولة النجمة المتألقة هدى حسين وبمشاركة عدد من نجوم الدراما الخليجية، وتم عرض الأحد الماضي، على شاشة ام بي سي والتي تعد المنصة الإعلامية الأوسع انتشاراً.

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تدور قصة المسلسل تدور حول غصون بطلة مسلسل غصون في الوحل إمرأة أربعينية تتخبط بالحقد وتعاني من عقد نفسية كثيرة، وتحولت لإنسانة فظة في التعامل مع الآخرين، مما ينعكس على حياتها بالسلب، فهي انسانة عاشت ماض أدى بها إلى أن تحقد وتسخط على كل من حولها، وتحاول بأي شكل من الأشكال أذية الناس.

العمل من كتابة منى النافلي، وإخراج المخرج الكبير محمد دحام الشمري الذي يعد خطوة إضافية في لرصيد الدراما الكويتية، والدراما العربية بشكل عام.