نعرض لكم متابعينا الكرام سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-2-2019 في سوق الذهب المصري تحديث متواصل، تشغل أسعار الذهب في مصر فئة كبيرة من المواطنين، حيث يهتم به المستثمرون أولاً وأيضاً المدخرين وكذلك أصحاب محلات الصاغة والشباب المقبلين على الزواج، ويعيش سعر الذهب حالة من التأرجح المستمر طوال أيام الأسبوع ما بين صعود تارة وانخفاض تارة أخرى، ويرتبط بعدة عوامل منها قانون العرض والطلب، وأيضاً سعر الدولار في البنوك المصرية، ويتم تحديث الأسعار أولاً بأول فور تغيرها في الأسواق.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-2-2019

تشهد أسعار الذهب في مصر حالة من التذبذب حيث يهبط السعر لمدة يومين أو ثلاثة ثم يصعد مرة أخرى، وبلغ سعر الذهب اليوم عيار 21 وهو الأوسع انتشاراً في مصر مبلغ 651 جنيه بدلاً من 635 الشهر الماضي بارتفاع وصل إلى 16 جنيه للجرام في أقل من شهر، وفيما يلي جدول بسعر الذهب في السوق المصرية، والأسعار لا تشمل سعر الدمغة أو المصنعية التي سنعرضها عليكم في فقرة أسفل جدول الأسعار.

الوحدة السعر بالجنيه المصري السعر مقابل الدولار الأمريكي سعر جرام الذهب عيار 24 744 _____ سعر جرام الذهب عيار 22 681 35.71$ سعر جرام الذهب عيار 21 651 ___ سعر جرام الذهب عيار 18 558 _____ سعر جرام الذهب عيار 14 438 22.71$ سعر الجنيه الذهب 5208 $274.27 سعر أوقية الذهب _____ 1,324$ سعر كيلو الذهب 744.000 $39,180

أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية

سعر الذهب اليوم

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة ما بين 30 إلى 65 جنيه باختلاف نوع عيار الذهب وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى اَخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح من 7 إلى 10% من سعر جرام الذهب، وقد تشهد سعر المصنعية بعض التفاوت وذلك من تاجر لآخر، بينما سعر جرام الذهب لا يوجد فيه أي تفاوت يمكن نظراً لارتباط الأسعار بالسعر العالمي.

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أسعار الفضة اليوم

تشهد أسعار الفضة في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع في بعض الأحيان وانخفاض في البعض الاَخر، حيث سجلت الفضة البريطانية عيار 95.8 مبلغ 8.53 جنيه، وفيما يلي جدول بأسعار الفضة محدث عند تغير الأسعار.

عيار الفضة الاسم التجاري السعر بالجنية المصري عيار 80 فضة المجوهرات 7.12 عيار 90 فضة العملات 8.02 عيار 92.5 الفضة الاسترليني 8.24 عيار 95.8 الفضة البريطانية 8.53 عيار 99.9 الفضة النقية 8.90 أوقية الفضة _______ 276.97

ارتفاع جديد في أسعار الذهب

شهد سوق الذهب ارتفاع ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية حيث تأثرت المبيعات بصورة واضحة بعد ارتفاع الأسعار كما أشار شريف فايق عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، ويترقب سوق الذهب في العالم نتائج اجتماع البنك الفيدرالي حيث يخشى الجميع أي مفاجئات أو قرارات غير متوقعة تقلب الموازين وتؤثر على اقتصاديات العالم كلة.

تحديث: سعر جرام الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب اليوم الأربعاء 20-2-2019 في الأسواق المصرية، حيث سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 مبلغ 651 جنيه، وهو أعلى سعر منذ فترة طويلة تقارب السنة، فيما سجل عيار 18 قيمة 558 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5208 جنيه، وكيلو الذهب 744.000 جنيه، ويعد الذهب من أهم السلع التي تؤثر على الأسعار في الأسواق، وسعر الذهب يهم فئة كبيرة من المجتمع، منهم المستثمرين والمدخرين أموالهم فيه، وأصحاب محلات الصاغة، تابعونا لمعرفة آخر التفاصيل عن سعر الذهب اليوم.

نرحب بتعليقاتكم بأي استفسار يخص سعر جرام الذهب في مصر.