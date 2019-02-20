“الآن” نتيجة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر من دوري...

عشاق الكرة العالمية على موعد مع قمة كبيرة ومرتقبة بشدة من الجميع حيث يستضيف الريدز “ليفربول” على ملعبه الآنفيلد فريق بايرن ميونخ Bayern الألماني في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال اوروبا 2019 فالجميع في انتظار تلك المواجهة والتي تعتبر نهائي مبكر من تم تحديدها في القرعة في العام الماضي.

ويعتبر البعض مباراة اليوم نهائي مبكر للفريقين؛ فليفربول مرشح وبشدة للوصول للنهائي هذا الموسم لاسيما وصوله للعام الماضي أمام الريال لاسيما احتلاله صدارة ترتيب الدوري الانجليزي هذا الموسم، أما البايرن فانه مرشح كذلك بعد استفاقة من بداية متوسطة في أول مباريات الموسم.

نتيجة مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

وتنطلق مباراة ليفربول وبايرن ميونخ في تمام العاشرة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وتنقل قناة Bein Sport 2HD المباراة حصريا بتعليق المبدع حفيظ دراجي.

وصول الفريقين لملعب المباراة منذ عدة دقائق

بداية نزول اللاعبين لأرض الملعب للقيام بالعمليات الاحمائية

نزول اللاعبين من غرف الملابس ولحظات على انطلاقة شوط المباراة الاول

بداية اللقاء

الدقيقة 4: كرة باستحواذ فينالدوم وضغط من لاعبي البايرن عليه ويحصل على خطأ

الدقيقة 11: كرة من صلاح ولمسة ولكن في يد نوير

الدقيقة 13: خطأ من ماتيب كاد يكلف ليفربول هدف ولكن انقاذ من اليسون

الدقيقة 21: كرة خطيرة من ليفربول على عدة مرات داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع البايرن يخرجها

الدقيقة 32: كرة تصل لماني بعد أن تصطدم وعلى بعد خطوات من خط المرمى ولكن يسددها للخارج بغرابة

الدقيقة 40: تمريرة بالكعب من صلاح لفيرمينو وعرضية باتجاه ماتيب وتسديدة بجوار القائم

الدقيقة 45: خمس دقائق ماضية شهدت جمل رائعة وأهداف ضائعة من ليفربول

نهاية الشوط الأول

الدقيقة 47: كرة خطيرة من أرنولد وعرضية أرضية تصل لصلاح ودفاع البايرن أقرب

الدقيقة 62: انطلاقة من أرنولد ومرور ويدخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع في اللحظات الأخيرة

الدقيقة 75: مرور نصف ساعة في الشوط الثاني ومازال التعادل سلبي

الدقيقة 90: الحكم يضيف 4 دقائق وثت بدل من الضائع

الدقيقة 90+5: نهاية المباراة التعادل 0-0

مباراة ليفربول وبايرن ميونخ

ويتطلع كلوب مدرب الريدز لحسم المباراة في مباراة الذهاب اليوم ولكنه يتعرض لمشكلة واضحة فغياب مدافعه الأبرز فيرجل فان ديك عن المباراة للايقاف يضع المدرب في ورطة وحيرة فمشاركة ماتيب وفابنيو في الدفاع وارده وبقوة بسبب عدم جاهزية لوفرين ويشك الكثير من المتابعين في قدرة الثانئي على ايقاف ليفاندوفسكي هداف دوري الأبطال.

ليفربول وبايرن ميونخ

وعن الجانب الآخر فهناك غيابات مهمة تضرب صفوف البافاري بايرن ميونخ فيغيب ريبري وروبن وبواتينج وأيضا مولر للايقاف ولكن هذه الغيابات لا تربك حسابات المدير الفني الي يعتمد على كومان كجناح أيسر للفريق ويأمل في أن يعوض الغيابات اليوم أمام ليفربول.