تطورات الحالة الصحية للفنان مصطفى الشامي

نشرت الفنانة هبة بدر صورة للفنان مصطفى الشامي، وطلبت من جمهوره الدعاء له، في الوقت الذي انتشرت فيه العديد من الشائعات التي تتحدث عن وفاته بعد دخوله في غيبوبة تامة.

وكتبت الفنانة بدر: "ما زال الفنان القدير د. مصطفى الشامي في غيبوبة عميقة بالعناية المركزة وينتظر دعواتكم.. زوجته هبه بدر"، لتؤكد بذلك أنه ما زال على قيد الحياة.

وكان آخر أعمال الفنان القدير د. مصطفى الشامي مسلسل "إسماعيل يس - أبو ضحكة جنان" عام 2009 والذى يحكي قصة حياة الفنان الكوميدي الراحل "إسماعيل يس"، كما كانت له العديد من المشاركات في السينما والتلفزيون على حدٍ سواء.