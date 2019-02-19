شاهد بث مباشر بجودة عالية مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ رابط يلا شوت الجديد

بث مباشر مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ اليوم الثلاثاء 18/2/2019، و هى مباراة الذهاب فى دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، اللقاء المرتقب على ملعب الانفيلد، فريق ليفربول فاز فى أخر لقاءاته على بورنموث بثلاثة أهداف ، و اصبح فى المركز الأول على قمة جدول الدورى الانجليزى، و قد صعد ليفربول لدور الستة عشر بعد ان احتل المركز الثانى فى مجموعته برصيد تسع نقاط خلف فريق باريس سان جيرمان.

مباراة ليفربول وبايرن ميونيخ

لقاء ليفربول وبايرن ميونيخ سيكون فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين و الكويت، الساعة العاشرة تماما بتوقيت القاهرة و السودان و الاردن و سوريا و فلسطين و لبنان

و سيتم نقل المباراة على بي ان سبورت 2 .

الشوط الاول

مرة ربع ساعة و النتيجة تعادل سلبى

د 30 هجمات غير فعالة لفريق ليفربول

د 39 هجمة خطيرة لفريق ليفربول تخرج ركنية