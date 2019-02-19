اليوم مباشر مشاهدة مباراة برشلونة و ليون لايف بدون تقطيع HD يوتيوب

مباراة برشلونة و ليون اليوم الثلاثاء 18/2/2019، و هى مباراة الذهاب فى دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، اللقاء المرتقب على ملعب ليون فى فرنسا، يسعى فريق برشلونة للفوز اليوم حتى يكون اللقاء فى مباراة العودة أسهل للبارشا، سيلعب ميسى اللقاء من بدايت÷ برشلون يحتل قمة دورى أسبانيا حتى الآن، و خلفه يأتى أتلتيكو مدريد، و بأتى فريق ريال مدريد ثالثا.

ستبدأ فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية و العراق و قطر و البحرين و الكويت، الساعة العاشرة تماما بتوقيت القاهرة و السودان و الاردن و سوريا و فلسطين و لبنان

الشوط الأول

الدقيقة 36 النتيجة تعادل سلبى