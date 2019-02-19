الارشيف / منوعات

اليوم مباشر مشاهدة مباراة برشلونة و ليون لايف بدون تقطيع HD يوتيوب

0 نشر
0 10 تبليغ

مباراة و ليون  اليوم الثلاثاء 18/2/2019، و هى مباراة الذهاب فى دور الستة عشر لدورى أبطال أوروبا، اللقاء المرتقب على ملعب ليون فى فرنسا، يسعى فريق برشلونة للفوز اليوم حتى يكون اللقاء فى مباراة العودة أسهل للبارشا، سيلعب ميسى اللقاء من بدايت÷ برشلون يحتل قمة دورى أسبانيا حتى الآن، و خلفه يأتى أتلتيكو مدريد، و بأتى فريق ثالثا.

 

 

ستبدأ فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت و العراق و قطر و البحرين و الكويت، الساعة العاشرة تماما بتوقيت القاهرة و السودان و الاردن و سوريا و فلسطين و لبنان

الشوط الأول

الدقيقة 36  النتيجة تعادل سلبى

 

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى