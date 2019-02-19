تعرف على الإجراءات التي تتخذها وزارة الري لترشيد استهلاك المياه

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، أن الوزارة تسعى للتوسع في تعميم نظم وأساليب الري الحديث على مستوى الجمهورية، والإسراع في عمليات استصلاح الأراضي، وزيادة التوسع يعود إلى تقليل نسبة المساحة المفقودة نتيجة إقامة المراوي والآلات والمصارف الخاصة بالري، والتي تشغل 20% من المساحة الكلية، وتتخذ الوزارة إجراءات لترشيد استهلاك المياه وهي كالتالي:

مواجهة محدودية الموارد المائية، وزيادة النمو السكاني، والتعدي على الأراضي الزراعية. زيادة الوعي المائي لدى المزارعين، وترشيدهم استخدام مياه الري. توفير المياه للمشروعات القومية، وتوعية المزارعين على كيفية التعامل مع شبكات الري والصرف. التقليل من زراعة المحاصيل الشرهه للمياه، وخاصة القصب، والأرز. تطبيق أساليب حديثة للري والتنقيط، تتوافق مع طبيعة الزراعات والأراضي. تطوير منظومة الري بالأراضي القديمة باستثمارات تقدر ب4 مليار جنيه. دراسة مشروع متكامل لتطوير نظم الري على مساحة 50 ألف فدان في محافظة الفيوم. تطوير 75 ألف فدان على مستوى الجمهورية، منذ عام 2014 إلى 2018.