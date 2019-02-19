البايرن وليفربول بث مباشر| liverpool vs bayern بث مباشر مباراة ليفربول والبايرن| مشاهدة مباراة...

بث مباشر مباراة ليفربول والبايرن يلا شوت كورة ستار livehd7 كورة لايف مشاهدة ليفربول والبايرن كورة أون لاين كورة جول بدون تقطيع، تنطلق اليوم أولى مواجهات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول والبايرن في مباراة الذهاب بملعب الأنفيلد، وينتظر عشاق الكرة العالمية اللقاء القوي الذي يجمع بين أسطورتي الكرة الإنجليزية والألمانية، ويُحاول ليفربول في اقتناص الفوز على ملعبه ووسط جماهيره في مباراة اليوم لكن البايرن ليس من الفرق السهلة التي تخسر.

بث مباشر مباراة ليفربول والبايرن

بث مباشر مباراة ليفربول والبايرن كورة ستار كورة أون لاين الاسطورة يلا شوت، ويلعب اليوم الفريقين في تمام الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر بالتوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قناة bein sports hd 2 بالتعليق العربي بصوت حفيظ دراجي وعلي محمد علي.

مشاهدة مباراة ليفربول والبايرن

ليفربول والبايرن بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين يلا شوت الاسطورة، وقد شهدت المواجهات بين الفريقين قوة كبيرة في المستوى والأداء، وقد فاز ليفربول على البايرن في المواجهة الأخيرة التي جمعت بين الفريقين، حيث أحرز الفريق الإنجليزي ثلاثة أهداف في شباك البايرن في مباراة ودية.

ليفربول والبايرن بث مباشر

ويُواجه ليفربول كارثة في الدفاع بعد إصابة لوفرين وجوميز وكلاين، ويغيب أيضاً اليوم فان ديك بسبب الإنذارات، ولم يعاني البايرن من غيابات مؤثرة اليوم، وقد تقرر مشاركة فيرمينيو في لقاء اليوم بعد تعافيه من الإصابة، مشاهدة مباراة ليفربول والبايرن بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين.

نتيجة المباراة:

بعد قليل بداية المباراة.

نزول اللاعبين لملعب المباراة

بداية المباراة

الدقيقة 11: خطأ لصالح الريدز وأرنولد يُصوب ولكن تصطدم بالدفاع

الدقيقة 24: رأسية من صلاح تنتهي بجانب القائم الأيسر

الدقيقة 40: عرضية من كيتا وساديو ماني يستلمها ولكن الدفاع يُحول الكرة إلى ركنية

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