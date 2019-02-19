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الآن بث حصرى مباشر مباراة برشلونة و ليون اليوم فى دورى أبطال أوروبا

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بث حصرى مباشر مباراة و ليون اليوم فى دورى أبطال أوروبا،  مباراة الذهاب لدور الستة عشر،  برشلونة استطاع الفوز على بلد الوليد فى الليجا الدورى الأسبانى بهدف نظيف، و استمر صدارة الليجا الإسبانية حيث يمتلك من النقاط 54 نقطة فى رصيده ، بفارق  سبع نقاط  عن أتلتيكو مدريد و تسع نقاط عن فريق ، برشبون كان قد احتل قمة مجموعته فى أبطال أوروبا

 

.موعد مباراة برشلونة و ليون بث مباشر

المباراة ستكون فى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت و العراق و قطر و البحرين و الكويت، الساعة العاشرة تماما بتوقيت القاهرة و السودان و الاردن و سوريا و فلسطين و لبنان

تشكيل برشلونة ضد ليون، كالتالى:
شتيجين – سيميدو – بيكيه – لينجليت – جوردى ألبا – بوسكيتس – سيرجي روبيرتو – راكيتيتش – ديمبلى – – سواريز.

الشوط الأول

بدأت المباراة النتيجة تعادل سلبى

د 7  النتيجة حتى الان 0/0

د 11 النتيجة هى 0/0  حتى الان

د 17  هجمات سريعة من فريق برشلونة و النتيجة 0/0

د 28 مازال فريق برشلونة يحاول احراز هدف

د 38  هجمات خطيرة للبارشا و النتيجة 0/0

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