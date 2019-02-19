يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة و ليون بث مباشر live كورة ستار barcelona

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مشاهدة مباراة برشلونة الإسباني ضد ليون الفرنسى اليوم الثلاثاء 19-2-2019، فى ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، المباراة مقامة على ملعب ليون، برشلونة لعب أخر مبارياته السبت الماضى، و استطاع الفوز على فريق بلد الوليد بهدف نظيف سجله ليونيل ميسي، و يحتل الفريق الكاتالونى صدارة الليجا الإسبانية برصيد 54 نقطة، بفارق كبير عن أتلتيكو مدريد و ريال مدريد.
موعد مباراة برشلونة و ليون بث مباشر
مباراة برشلونة و ليون ستبدأ فى تمام العاشرة بتوقيت القاهرة و الاردن و سوريا، الحادية عشر بتوقيت السعودية و العراق و قطر، الثانية عشر بتوقيت الامارات و سلطنة عمانمشاهدة مباراة برشلونة
و المباراةمنقولة على الهواء مباشرة على قناة beIN SPORTS HD 1.
تشكيل برشلونة ضد ليون، كالتالى:
شتيجين – سيميدو – بيكيه – لينجليت – جوردى ألبا – بوسكيتس – سيرجي روبيرتو – راكيتيتش – ديمبلى – ميسي – سواريز.
الشوط الأول
النتيجة حاليا هى التعادل السلبى
الدقيقة السادسة و النتيجة هى 0/0
د 10 النتيجة هى التعادل سلبى
د 18 من أحداث الشوط الأول و النتيجة هى التعادل سلبى
د 28 فريق ليون يحاول و هجمات خطيرة من برشلونة
د 39 حتى الان لا يوجد أهداف لاى فريق