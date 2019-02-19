كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر جلال وفتحي عبدالوهاب في صراع.. رمضان المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفنان ياسر جلال، خلال الأيام الحالية السباق الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل "لمس أكتاف" والذي يشارك في بطولته الفنان فتحي عبد الوهاب الذي يعمل في تجارة المخدرات والسلاح.

ويطارد فتحي عبد الوهاب ياسر جلال خلال أحداث المسلسل، بسبب بعض المشاكل بينهما بسبب تجارة المخدرات، ويستعين الثاني، اثناء مطاردته بالمصارع كرم جابر ومحمد أبو النجا للتصدى له خلال أحداث المسلسل.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وحنان مطاوع وهبة عبد الغني ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.