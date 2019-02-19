كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيماء سيف بطلة مسلسل حسن الرداد في رمضان.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمست الفنانة الشابة شيماء سيف جمهورها بنشر صورة جديدة لها عبر موقع "انستجرام"، برفقة الفنان حسن الرداد.

وتشارك شيماء سيف مع الرداد في مسلسله الرمضاني المقبل، والذي انطلق تصويره هذه الأيام للحاق بالموسم الرمضاني.

المسلسل يحمل اسم "الزوجة ال18” ويشارك في بطولته حسن الرداد، ناهد السباعي، وإيناس كامل، تأليف ورشة كتابة مكونة من محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، وليد أبو المجد وإخراج مصطفى فكري.