تراند اليوم : تفسير حلم الخطوبة للعزباء

تفسير حلم الخطوبة للعزباء ، الكثير منا يحلم باحلام في المنام وذالك باختلاف التفكير الذي يفكر به عقل الانسان خلال النهار، ويأتي الحلم عادة بفعل النشاط العقلي الذي يقوم بها العقل خلال اليوم، وياتي التفكير في الامور الحياتية التي تفرضها علينا الحياة، وهناك مجموعة من مفسرين الاحلام المشهود لهم عالميا، ومنهم ابن سيرين، والنابولسي، وغيرهم من مفسرين الاحلام.

بينما تحلم عامة الفتيات بموعد حفل زفافها، فهو من الايام السعيدة التي تحظى بها الفتيات خلال حياتها، فهذا اليوم تعم الفرحة والسعادة والامل على البنات لحصولهم على شريك حياتهم، وعن تفسير حلم الخطوبة في المنام هذا ما سنتحدث عنه في مقالنا.

تفسير حلم الخطوبة لابن سيرين

ان حلم الخطبة في المنام من الامور الاعتيادية عند الكثير من البنات، فالكثير منهم يحلمون بهذا اليوم الجميل، ويفسر حلم ابن سيرين حلم الخطوبه في المنام، انه تحصيل الدنيا وينال منها بقدر ما ناله من الخطبة ومن رأى أنه يخطب امرأة متزوجة فيدل على أنه يطلب الدنيا ولا تحصل له ومن رأى أنه يخطب امرأة فأجابته إلى قصده وكانت بديعة في الحسن فإنه حصول مراده وربما دلت الرؤية على حصول فرح وسرور ومن رأى أن امرأة تخطبه فإن الدنيا مائلة إليه مقبلة عليه.

تفسير حلم الخطوبة للنابولسي

يفسر العلامة الشهير في تفسير الاحلام النابولسي، حلم الخطوبة في المنام على انها من الامور الجميلة التي تددل على السعادة والامل، من راى انه في خطوبة فهو دلالة على تجديد التفائل والأمل فى امر من امور الدنيا والله أعلم، و زواج في المنام يدل على العناية من اللّه تعالى وربما دل الزواج على الأسر والدين والغم والهم والدخول في الضمان أو السعي في تولية المناصب الجليلة فإن تزوج امرأة معروفة سعى فيما يستطيع القيام به وإن تزوج امرأة مجهولة أو لم ير في المنام امرأة دل ذلك على قرب الأجل والرحلة من دار إلى دار وإن كان صالحاً للإمارة تأمر أو الولاية تولى أو نال منصباً يليق به وإن كان الزواج في المنام بمجرد شهوة كان عقداً مع اللّه صالحاً وإن كان بزفاف على جاري العادة فهو منصب أو صيت حسن يرتفع له والزواج يعبر بالحرفة فمن رأى أنه تزوج امرأة وماتت فإنه يعمل في حرفة لا ينال منها إلا العمل والعناء والهم ومن تزوج في المنام بأربعة نسوة فإنه ينال زيادة.

تفسير حلم الخطوبة للبنت

ان تفسير حلم الخطوبة للبنات في المنام من الامور التي تخيم على الكثير من البنات، فهذا الحلم من الاحلام السعيدة جدا التي تشاهدها البنات، وتتمنى ان يتحقق، وعامة الفتيات يسعدنا بهذا اليوم الجميل، ومن تفسيرات حلم الخطوبة للنابولسي:

خطوبة الفتاة العازبة في المنام تدل الى زواجها من رجل صالح، وإذا تمتّ نهار الجمعة فهذا دليل بركة ونعمة وسعادة.