تراند اليوم : تفسير البول في المنام

تفسير البول في المنام ، وفسر إبن سيرين البول فى المنام هو دلالة على فقد السيطرة على النفس فى الواقع ولابد أن يراجع حساباته فى معاملاته مع الناس ويتجنب السىء منها، وقد يدل وجود البول فى المنام على أرباح مالية كبيرة قد تأتى قريباً.

إن رأى الحالم شخصاً فى المنام يتبول أمامه فهذا يعنى أن هذا الشخص سيقدم مساعدة مادية أو معنوية لصاحب الحلم.

إذا إنتشر البول فى أماكن كثيرة فى الحلم دل ذلك على الخوف الشديد من فقدان المال أو المنصب.

قد يرى الحالم أنه قد تبول على ملابسه دون ان يدرى وأصبحت رطبة فهذا يعنى أن المشاكل كثرت عليه وخصوصاً المشاكل الإجتماعية وعليه حلها وقد يكون تفسير ذلك أن صاحب الحلم ينفق أموال كثيرة بلا حساب وفى غير محلها.

إن رأت الحامل أنها تتبول فى فراشها فهذا يعني أنها ستلد ذكراً، وإن كانت المرأة عزباء فإنها ستتزوج وستتخلص من كل المشاكل والصعوبات فى حياتها، ويقول إبن سيرين ان المرأة التى ترى بول فى مكان عام دل ذلك على المال القادم إليها سيكون على قدر ما رأت من بول فى المنام.

الحامل التى ترى فى المنام أنها تتبول فى مسجد أو زوجها الذى يفعل ذلك فإنها سترزق بذرية صالحة حافظة لكتاب الله.

من رأى أنه يتبول ويكون معه شخصاً آخر يتبول معه و إختلط البول فى المنام دل ذلك على مصاهرة وعلاقات قوية فى الحقيقة.

من رأى انه يتبول على المصحف رزق بولد يحفظ القرآن الكريم.

من رأى انه يتبول فى بئر دل ذلك على أنه ينفق من مال حلال.

من رأى انه يتبول على سلعة فإنه نجس على هذه السلعة.

تفسير رؤيا البول فى المنام لأبن شاهين

من رأى انه يتبول دماً فى الحلم كان ذلك إشارة على ولادة طفل ناقص له.

من رأى انه يتبول على مصحف فإنها بشرى على ولادة طفل طالب للعلم .

من رأى فى المنام أنه تبول والناس فرحين به ويمسحون من هذا البول على وجوههم دل ذلك على أنه سيرزقه ولد صالح يقتدى به الناس.

من رأى أنه تبول في المسجد دل ذلك على أنه يدخر مالاً كثيراً

من رأى انه تبول على ثيابه فى المنام دل ذلك على إنفاقه المال على أولاده ولكن بخصومة وعداء.

من رأى فى المنام إمرأة تتبول كثيراً فإنها تشتهي الرجال.

من رأى انه يشرب بول شخص آخر دل ذلك على محبته فى الواقع.

من رأى أنه يتبول فى قارورة فإنه ينكح إمرأة.

من رأى أنه يتبول بول أصفر دل ذلك على أنه سيرزق بولد ضعيف.

تفسير رؤيا البول فى المنام للنابلسى

يظهر البول فى الحلم بأشكال عديدة وأحوال كثيرة، وفسر النابلسي هذه الحالات فى النقاط التالية:

من رأى أنه يتبول بول ساخن وأحس فى المنام كأنه ناراً فهذا يعني أنه سيرزق بولد له شأن عظيم بين الناس.

من رأى أنه يتبول لبن فهذا يدل على أن المال حلال وإن شرب منه فى المنام دل ذلك على أنه ينفق المال فى الخير.

من رأى أنه يتبول من العضو التناسلى ويظهر البول على هيئة طير فهذا يعنى أن الرجل لديه إبن باراً وصالحاً وطيب مثل الطائر الرقيق.

من رأى أن البول يظهر غريباً فى المنام على هيئة رمل أو طين دل ذلك على التقصير فى أداء الفرائض وعليه أن يتقن الوضوء ويواظب على الصلاة.

من ظهر له البول فى المنام كأنه براز فإنه يفضح أسرار الناس وعليه الإقلاع عن هذا الفعل.

من رأى أن البول يخرج منه قلم فهذه دلالة على ذكاء وفطنة أبناؤه.

أما عن ألوان البول إذا كان البول غير لونه الحقيقى دل ذلك على إسراف المال و إهداره فيما لا يفيد، والبول المختلط يدل على زواج صاحبة المنام برجل مطلق والعكس .

رأي مفسرين آخرين لرؤيا البول فى المنام

إن رأى كأنه بال عصيراً فإنه يسرف في ماله وإن رأى كأنه بال تراباً أو طيناً فإنه رجل لا يحسن الوضوء ولا يحافظ عليه، فإن بال ناراً ولد له ولد لص، وإن خرج سبع ولد له ولد ظلوم، وإن خرجت سمكة ولد له جارية من امرأة أصابها من ساحل البحر بحر المشرق، وإن خرج طائر ولد له ولد مناسب لجوهر ذلك الطائر في الفساد والصلاح، ومن بال قائماً فإنه ينفق ماله جهلاً، ومن بال في قميصه فإنه يولد له ابن، فإن لم يكن له زوجة تزوج.

إن رأى أنه حاقن، فإنه يغضب على امرأته، فإن غلبه البول ولا يجد لذلك موضعاً أراد دفن مال ولا يجد مدفناً وإن رأى أنه بال في موضع البول فأكثر أصاب الفرج إن كان فقيراً، وإن كان غنياً خسر ماله وإن رأى الناس يتمسحون ببوله ولد له غلام يتبعه الناس.

وإن رأى كأن إنساناً معروفاً بال عليه، فإنه يدله بإنفاق عليه.

وإن رأت امرأة تبول بولاً كثيراً، فإنها تشتهي الرجال وإن رأى الرجل كأنه يبول لبناً، فإنه يضيع الفطرة، فإن شربه إنسان معروف فهو ينفق عليه في دنياه مال حلال ومن رأى: كأنه يبول دماً، فإنه يأتي امرأة وهي حائض وحكي أن رجلاً أتى ابن سيرين، فقال: رأيت كأني أبول دماً، فقال: فإنك تأتي امرأتك وهي حائض قال نعم، وقيل إن صاحب هذه الرؤيا إن كانت امرأته حبلى سقطت وإن رأى كأن الدم يحرق أحلله أو يؤلمه، فإنه يأتي امرأة مطلقة أو امرأة ذات محرم ولا يعلم بذلك.

وإن رأى كأنه بال زعفراناً ولد له ابن ممراض.

وإن رأى كأنه بال عصيراً فإنه يسرف في ماله وإن رأى كأنه بال تراباً أو طيناً فإنه رجل لا يحسن الوضوء ولا يحافظ عليه، فإن بال ناراً ولد له ولد لص، وإن خرج سبع ولد له ولد ظلوم، وإن خرجت سمكة ولد له جارية من امرأة أصابها من ساحل البحر بحر المشرق، وإن خرج طائر ولد له ولد مناسب لجوهر ذلك الطائر في الفساد والصلاح، ومن بال قائماً فإنه ينفق ماله جهلاً، ومن بال في قميصه فإنه يولد له ابن، فإن لم يكن له زوجة تزوج.

وإن رأى أنه يبول في أنفه فإنه يأتي محرماً، فإن بال في موضع فطرة فإنه ينفق في موضع لا يحمد عليه وأتى أبن سيرين رجل، فقال: رأيت امرأة من أهلي كأن بين ثدييها إناء من لبن كلما رفعته إلى فيها لتشرب أعجلها البول فوضعته ثم ذهبت فبالت، فقال هذه امرأة مسلمة صالحة وهي على الفطرة وهي تشتهي الرجال وتنظر إليهم فاتقوا الله وزوجوها ، فكان كذلك ورأى والد أردشير بن ساسان وكان راعي الغنم كأنه بال وعلا من بوله بخار عم السماء كلها فسأل بابك المعبر، فقال: لا أعبرها لك حتى تنسب إلي ولداً يولد لك فوعده بذلك، فقال : يولد لك غلام يملك الآفاق فكان كذلك ، فلما ولد أردشير نسبه إلى بابك المعبر وفاء له بوعده فلذلك يقال أردشير بن بابك وإنما كان أبوه ساسان، ورأى إنسان كأنه يبول في محفل من محافل السوق فصار محتسباً على الأسواق لأن من رأس قوماً يهونون عليه.