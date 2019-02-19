تراند اليوم : تفسير حلم الطيران للنابلسي وابن سيرين

تفسير حلم الطيران أحلامُنا هي إمّا رسائل تُنذرُنا أو تُبشّرنا بما لا نعلمه مِن الأُمور، وتفسير حلم الطيران قد يكُون مُجرّد خيالات من العقل الباطن لا مَعنى لها، ويكُون أحيانًا له دلائل لسنا خُبراء ولا مُفسّري أحلام لنَعرف مضمونها ونفكّ رُموزها التي قد نكون في أشد الحاجة إلى معرفة فحواها الغامِض، والأحلام هي تِلك المُشاهد التي تُنير ليالِينا في أغلب الأحيان، كما أنّها تُفزعنا في بَعض الأوقات لما تحمِلُه مِن مَشاهد مُفزِعة ومُخِيفة تُؤرّقنا ليلًا لنُفكّر فيما تحمل هذه المشاهد من معاني غامضة، فكان تفسير حلم السفر بالطائرة هو مرادنا كما جاء على لسان المفسرين والعلماء مثل إبن سيرين وغيره الكثير من المُفسِّرين.
تفسير حلم السفر بالطائرة لإبن سيرين
- السّفر بالطائرة في المنام يُشير إلى السفر السريع وتحقِيق الأمور، ويشير الى تغيير الظروف والاحوال والى تغيير في العلاقات الاجتماعية.
- وقد يدل ركوب الطائرة على الصلاح والقرب من الله، والسفر بالطائرة يدل على علو المنزلة، أو عُلو الأخلاق أو علو المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو زيادة الالتزام الديني والايمان، ومَن رأى أنّ طائرة تنزل فسوف يستقبل ضيوفًا أو بضاعة أو بريد من مكان بعيد، ويُمكن أن يكسب قريبًا أو حبيبًا أو صديقًا أو إنسان رجع إليه بعد فراق طويل ورُبّما وُلد له طفل.
- ومَن هبط بالطائرة في المنام فسوف تستقر اوضاعة ويستريح بعد جهد وقد ينجو من امر صعب او هلاك محقق.
تفسير حلم السفر بالطائرة لابن سيرين
للعلّامة الكبير إبن سيرين المُختصّ بتفسير الأحلام الكثير من التفسيرات لهذا الحلم الذي قد يُراود الكثير منا، هنا سنتعرّف على أهمّ التفسيرات لحلم السفر بالطائرة عند إبن سيرين.
- وقد يكون الصعود بالطائرة دليل على الصعود السريع في شئون الحياة الدنيا وفي الالتزام الاخلاقي والديني.
- وأن السفر في المنام بشكلٍ عام يعبر عن الانتقال من حال الى حال، أو من مكان الى مكان، فمن رأى انه سافر فقد مسح أرضًا.
- ومن رأى انه يمسح ارضا فسوف يسافر.
- ومن رجع من السفر فسوف يؤدي حق واجب عليه.
- والرجوع من السّفر يشير الى النجاة من الأمور السيئة ويدل أيضًا على زوال الهموم، أو يُشير الى توبة الشخص من الذنوب والاقلاع عن المعاصي.
- وركوب الدواب يشير الى الحصول على المراد والى العز والى غلبة الاخرين، ومن احسن ركوب الدواب فسوف ينال ما تمنى ويسلم من فتنة الهوى، ومن مشى مستويا فسوف يرزق الخير ويطبق شرائع الاسلام، ومن مشى في السوق فلديه وصية.
- ومَن مشى حافيًا أشار ذلك الى حسن دينه وانفراج همه.
- والركض على الرجلين أو الدابة يدل على النجاة وسرعة تلبية ما يطلبه والامن مما يخافه، ومن طار فوق جبل فسيظفر بولاية يخضع الملوك له فيها، ومَن رأى انه طار فسيظفر بالسلطان ان كان اهلا له ، وان نزل على شيء ما فسوف يملكه.
- والطيران بشكلٍ عَام يدُل على السفر اذا كان باجنحة، ومَن وصل الى النهاية في سفره فسوف ينال خيرًا في سفره.
- ومن طار من مكان الى مكان آخر ظفر بالشرف، ومن طار من الاسفل الى الاعلى تحققت امانيه، وارتفع شأنه بقدر علوه، ومن طار في الهواء كمثل الحمامة ظفر بالعز ،ويدل ركوب الطائرة على وسط متميز وخاص ينتمي اليه الرجل الرائي.
وتشير الطائرة المعروفة على البلد القادمة منها او على اصحاب الطائرة، وقد تدل الطائرات العسكرية على المدد من الله، او تشير الى الطيور، ويدل تملك الطائرة على المسئولية المهمة والالتزام، وقد تشير الطائرة الى سهم فأرة الكمبيوتر كونه يطير فوق الصفحات وينزل على الروابط .