تراند اليوم : تفسير حلم الطيران للنابلسي وابن سيرين

تفسير حلم الطيران أحلامُنا هي إمّا رسائل تُنذرُنا أو تُبشّرنا بما لا نعلمه مِن الأُمور، وتفسير حلم الطيران قد يكُون مُجرّد خيالات من العقل الباطن لا مَعنى لها، ويكُون أحيانًا له دلائل لسنا خُبراء ولا مُفسّري أحلام لنَعرف مضمونها ونفكّ رُموزها التي قد نكون في أشد الحاجة إلى معرفة فحواها الغامِض، والأحلام هي تِلك المُشاهد التي تُنير ليالِينا في أغلب الأحيان، كما أنّها تُفزعنا في بَعض الأوقات لما تحمِلُه مِن مَشاهد مُفزِعة ومُخِيفة تُؤرّقنا ليلًا لنُفكّر فيما تحمل هذه المشاهد من معاني غامضة، فكان تفسير حلم السفر بالطائرة هو مرادنا كما جاء على لسان المفسرين والعلماء مثل إبن سيرين وغيره الكثير من المُفسِّرين.

تفسير حلم السفر بالطائرة لإبن سيرين

السّفر بالطائرة في المنام يُشير إلى السفر السريع وتحقِيق الأمور، ويشير الى تغيير الظروف والاحوال والى تغيير في العلاقات الاجتماعية.

وقد يدل ركوب الطائرة على الصلاح والقرب من الله، والسفر بالطائرة يدل على علو المنزلة، أو عُلو الأخلاق أو علو المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو زيادة الالتزام الديني والايمان، ومَن رأى أنّ طائرة تنزل فسوف يستقبل ضيوفًا أو بضاعة أو بريد من مكان بعيد، ويُمكن أن يكسب قريبًا أو حبيبًا أو صديقًا أو إنسان رجع إليه بعد فراق طويل ورُبّما وُلد له طفل.

ومَن هبط بالطائرة في المنام فسوف تستقر اوضاعة ويستريح بعد جهد وقد ينجو من امر صعب او هلاك محقق.

تفسير حلم السفر بالطائرة لابن سيرين

للعلّامة الكبير إبن سيرين المُختصّ بتفسير الأحلام الكثير من التفسيرات لهذا الحلم الذي قد يُراود الكثير منا، هنا سنتعرّف على أهمّ التفسيرات لحلم السفر بالطائرة عند إبن سيرين.

وقد يكون الصعود بالطائرة دليل على الصعود السريع في شئون الحياة الدنيا وفي الالتزام الاخلاقي والديني.

وأن السفر في المنام بشكلٍ عام يعبر عن الانتقال من حال الى حال، أو من مكان الى مكان، فمن رأى انه سافر فقد مسح أرضًا.

ومن رأى انه يمسح ارضا فسوف يسافر.

ومن رجع من السفر فسوف يؤدي حق واجب عليه.

والرجوع من السّفر يشير الى النجاة من الأمور السيئة ويدل أيضًا على زوال الهموم، أو يُشير الى توبة الشخص من الذنوب والاقلاع عن المعاصي.