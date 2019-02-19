تراند اليوم : تفسير حلم القمل بالراس

تفسير حلم القمل بالراس ،وحسب تفسير إبن سيرين ونخبة من شيوخ وعلماء التفسير في الوطن العربي، فإن رؤية القمل في المنام تكون غالباً خير لصاحبه، فمن رأى في منامه القمل سواء كان يمشي على الفراش أو يمشي على جسم الانسان أو ملابسه، أو على شعره ويحاول إزالته بإستخدام الفرشاة أو يده، فهذا يدل على خير قادم .

وتفسير حلم رؤية القمل في المنام، فسرها إبن سيرين والشيوخ إلى أكثر من طريقة حسب قلة القمل أو كثرته في المنام، هنا سنكتب لكم كل ما يتعلق بتفسير رؤية القمل في المنام، لإبن سيرين، والنابلسي، وهم أكثر المفسرين شهرة.

تفسير حلم رؤية القمل في المنام لابن سيرين

يقول غبن سيرين والنابلسي في حلم رؤية القمل في المنام، أن كثرة عدد القمل في الحلم هو عذاب، أما قلته فهي تدل على الخير يدل دنيا ومال، وفي حال حلم الشخص بالقمل وهو يرتدي قميص جديد، كان تجديد في عمل او ولاية أو منصب يشغله، وربما ترقية، وفي حال كان القميص بالياً فهذا يدل على دين يخاف عليه ويخشى منه، وفي حالة أن رأي الشخص القمل في الأرض، فتفسير هذا يدل على أن الأرض تحتوي على قوم ضعفاء، فإن قرصوا الحالم فهم طعانون ضعفاء.

وفي حال حلمت بقملة كانت على صدرك وطارتمنه، فإن هذا يدل على أن عاملك أو أجيرك أو ولدك سيهرب منك لمكان بعيد، ورؤية القمل للعبد الملوك أو يحلم بها الشخص الأجير فهم عساكر وأعداء له، وللوزراء شاكريهم، وللشرطة أعوان، وللعلماء تلاميذ، وأما من يرى القمل من المرضى فيعني انه طول مرض.

وفي حال أن الرائي أو الحالم رمى قملة حية فهذا يعني أن أمرا مخالفا للسنته ودينته سيأتي، ورؤية القمل بأعداد كثيرة يعني العذاب، أو أنه نعمة وبركة وخير وخلاص من الهموم والأحزان، وقتل القمل الكثير أو جزء منه، يُعد فرج المكروب من كربه وخلاصه من شدته، ومن إلتقط القمل من ثوبه، كذب أحد من أقرب الناس له عليه كذب فاحش، ومن جاء عليه القمل أو كان عليه مسبقاً ثم قرصه القمل فإن أناساً ضعافاً يرمون به كلام.