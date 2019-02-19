كورة لايف .. مشاهدة مباراة برشلونة وليون الفرنسي اليوم بث مباشر يلا شوت yalla shoot دون تقطيع...

إليكم رابط مشاهدة مباراة برشلونة وليون الفرنسي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء 19 فبراير، ماهدة برشلونة ضد ليون barcelona vs lyon أون لاين يلا شوت yalla shoot بأعلى جودة يوتيوب HD لايف كورة ستار، وتلعب المباراة بمدينة ليون بفرنسا، وسنوفر لكم رابط مشاهدة مباراة ليون وبرشلونة في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مشاهدة مباراة برشلونة وليون اليوم في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم، ستكون في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، الثامنة بتوقيت غرينتش العالمي، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة بي ان سبورت 3 وسيعلق عليها كلاً من المعلقين الرياضين رؤوف خليف وأحمد الطيب، وسوف نوفر من خلال تلك المقالة رابط مشاهدة اللقاء بتعليق رؤوف خليف.مشاهدة برشلونة وليون بث مباشر

مشاهدة برشلونة وليون بث مباشر

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم أمام ليون الفرنسي بث مباشر، سيكون نادي برشلونة هذا العام في صراع كبير مع العديد من الفرق الأوروبية على المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وسيغيب عن برشلونة في هذا اللقاء لاعب الوسط البرازيلي الشاب أرثر، ومن المتوقع أن يتم تعويضه بفيدال، واستعاد برشلونة قبل أسبوع لاعبه الفرنسي عثمان ديمبلي شفاءه من الإصابة التي لحقت به وغاب على إثرها لمدة شهر.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم

سنقوم بتوفير رابط البث المباشر لمباراة برشلونة وليون الفرنسي اليوم قبل بداية اللقاء بنصف ساعة تقريباً.

المباراة بين الفريقين ستكون مثيرة للغاية خاصة في ظل الشغل الكبير والرغبة في الانتصار من كليهما في هذا اللقاء المرتقب.

تشكيلة برشلونة المتوقعة هي: حراسة المرمى: تير شتيجن، الدفاع: بيكيه، لينجليت، جوردى ألبا، نيلسون سيميدو، خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتتش، أرتورو فيدال، الهجوم: لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي.