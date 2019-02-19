تابع رابط نتيجة التمهيدي في العراق 2019 …نتائج التمهيدي في العراق من خلال موقع ناجح وموقع...

نتائج التمهيدي في العراق 2019، هو ما يشغل اهتمام الكثير من الأسر العراقية التي تسعى للإطمئنان على أبنائها، حيث يستمر نشر نتائج التمهيدي أولاً بأول فور اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم العراقي، حيث ظهرت نتائج السادس ابتدائي التمهيدي في العراق وكذلك نتيجة الثالث متوسط تمهيدي، بينما ينتظر الأن طلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية رفع نتائج تمهيدي العراق 2019، حيث أنهى الطلاب امتحاناتهم في العاشر والحادي عشر من شهر فبراير الجاري.

نتابع وإياكم أخر أخبار نتائج تمهيدي العراق 2019، وسوف نقدم لكل روابط كافة المواقع التي ستعلن نتائج تمهيدي العراق 2019 فور اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم فتابعونا على موقعكم المميز عرب نيوز وضعوا المقال في المفضلة يصلكم كل جديد عن نتائج تمهيدي العراق 2019 وكذلك رابط الحصول على نتائج تمهيدي العراق 2019 .

نستمر معكم ومتابعتنا الحية والمستمرة لنتائج تمهيدي العراق 2019، والتي من المقرر إعلان النتائج خلال أيام حيث ما زالت النتائج قيد الكنترولات قيد التصحيح والمراجعات النهائية، وعقب الانتهاء من تلك العمليات سيتم اعتماد النتائج وإعلانها رسمياً عبر وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع ناجح.

نتائج تمهيدي العراق 2019

يرتقب الأن رفع نتائج نتائج تمهيدي العراق 2019 للدراسات العربية والدراسات والتركمانية والكردية والإسلامية، أعزائي المتابعين محبي موقع عرب نيوز في كل مكان نحيطكم علماً بأننا سنوضح في هذا المقال كافة الروابط التي من خلالها يمكنكم الحصول على نتائج تمهيدي العراق 2019 فتابعونا.

روابط نتائج تمهيدي العراق 2019

يمكنكم أعزائي المتابعين الحصول على نتائج تمهيدي العراق 2019 من خلال المواقع التالية:-

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

موقع ناجح الإلكتروني.

رابط موقع النجاح.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

هو الرابط الرسمي الذي بواسطته يستطيع العراقيون الحصول على كافة النتائج لجميع المراحل الدراسية، ويوفر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية إعلانات محدثة حول نتائج كل مديرية يتم الإنتهاء منها، يذكر أن وزارة التربية العراقي تضم عدها مديريات تربية، منها مديرية تربية بغداد “الرصافة والكرخ”، ومديرية تربية بابل، والبصرة، وكركوك، والسليمانية، والنجف الأشرف، وكربلاء، وصلاح الدين، ونينوى، والمثني، وغيرها من المديريات، ويمكنكم الحصول على نتائج التمهيدي في العراق خلال موقع وزارة التربية والتعليم من هنا .

موقع ناجح الإلكتروني

يتميز موقع ناجح بأنه يوفر إمكانية الحصول على ملفات Pdf تحتوي على كشوفات بأسماء الطلاب في كل محافظة، للحصول على النتيجة من خلال اسم الطالب، أو رقم الجلوس الخاص به، ويقوم موقع ناجح بعرض روابط مباشرة للملفات والتي يمكنكم البحث فيها بالاسم والمحافظة واسم المدرسة المقيد بها الطالب، ويمكن لطلاب التمهيدي معرفة نتائج التمهيدي في العراق 2019 عن طريق الدخول إلى موقع ناجح من هنا.

رابط النجاح الإلكتروني

يمكنكم أعزائي المتابعين أيضاً الحصول على نتائج التمهيدي في العراق 2019 من خلال رابط موقع النجاح من هنا، أعزائنا المتابعين في كل مكان سوف نقدم لكل متابعة مستمرة ومميزة لأهم أخبار نتائج التمهيدي في العراق 2019 فتابعونا.