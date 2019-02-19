تفاصيل زواج الفنانة سوسن بدر للمره الثامنة

الفنانة سوسن بدر ممثله مصرية قديرة،تكون ابنة الممثلة آمال سالم، يطلقون عليها لقب نفرتيتي السينما المصرية؛ حيث تميزت بملامح فرعونية مصرية، قامت بالدراسة بمعهد الفنون المسرحية، وقام المخرج شادي عبد السلام بإختيارها لتجسيد دور نفرتيتي في فيلمه إخناتون الذي لم يكتمل، لأن روحه صعدت قبل أن اكتمال تصوير الفيلم، كما قامت في عام 1980 بالمشاركة في فيلم موت أميرة وقامت بتجسيد الأميرة السعودية مشاعل بنت فهم آل سعود الذي اتهمت بالزنا وقُتلت.

تصريحات سوسن بدر عن ازواجها :

صرحت الفنانة سوسن بدر أثناء لقائها مع الإعلامية وفاء الكيلانى خلال برنامج المتاهة أنها تزوجت سبعه مرات.

المرة الأولى كانت طالبة في معهد الفنون المسرحية من أستاذها أسامة أبو طالب واستمر الزواج لمدة 5 سنوات أنجبت خلالها أبنته الوحيدة ياسمين ثم انفصلا بسبب في العمل.

المرة الثانية تزوجت من طبيب مشهور واستمر الزواج لمدة 4 سنوات ثم تم الانفصال أيضاً.

المرة الثالثة تزوجت من رجال أعمال مقيم في الخارج ولم يدم الزواج أكثر من 4 شهور بسبب أنه توفى.

المرة الرابعة تزوجت من محمد زايد عام 2001 وتوفى بعد أقل من شهر من الزواج.

المرة الخامسة تزوجت من المخرج باسم محفوظ عبد الرحمن .

المرة السادسة تزوجت من فريد المرشدي الذي يصغرها ب20 عاما وأستمر الزواج لمدة 4 سنوات حتى انفصلا.

المرة السابعة تزوجت من الشاعر سامح آل على الذي يصغرها ب 10 سنوات ولم يستمر زواجهما أكثر من 6 شهور.

المرة الثامنة سوف نستعرض تفاصيلها معكم في الفيديو التالى :