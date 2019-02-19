الآن.. نتيجة مباراة النصر وأجمك اليوم في الملحق الآسيوي والنصر يبدع في الشوط الثاني ويتأهل

عشاق العالمي “النصر” على موعد مع العودة للمشاركات القارية في بطولة دوري أبطال آسيا 2019 حين يستضيفون اليوم فريق أجمك الأوزبكستاني على ملعب الملك فهد الدولي في الملحق الآسيوي للبطولة والتي تعتمد على مباراة واحدة فقط ولهذا فإن جمهور النصر يدرك أهمية اللقاء حيث الفوز ولا شئ غيره هو شعار لقاء اليوم للصعود لدور المجموعات الي ينطلق بعد أيام.

نتيجة مباراة النصر واجمك

وتنطلق صافرة مباراة النصر واجمك بقيادة الحكم محمد تقي السنغافوري في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة على أن يذاع اللقاء حصريا عبر قناة bein sport HD5 بتعليق سوار الذهب وقناة الكأس السابعة.

وصول الفريقين لملعب المباراة منذ قليل

الاستعداد لبداية عمليات الاحماء

نهاية عمليات الاحماء ودخول اللاعبين لغرف خلع الملابس

بداية الشوط الأول من اللقاء

الدقيقة 7: هدوء من الفريقين والاعتماد على الكورة الطويلة وضغط عالي يمارسه الفريقين

الدقيقة 25: كرة عرضية خطيرة تمر أعلى من الجميع والهدف الاول يضيع على النصر

الدقيقة 41: جوليانو على ركلة حرة مباشرة وتصويبة سهلة في يد الحارس

نهاية شوط المباراة الأول بتعادل سلبي وسط آداء أقل من المتوسط من النصر

بداية أحداث الشوط الثاني من المباراة

الدقيقة 49: خطأ لصالح فريق أجمك في منتصف الملعب بعد كرة مقطوعة من النصر

الدقيقة 55: ركنية للنصر تلعب ورأسية من عمر هوساوي والهدف الأول للنصر

النتيجة تصبح الآن النصر 1-0 اجمك

الدقيقة 63: هدف عالمي يحرزه سلطان الغنام والنتيجة 2-0 للنصر

الدقيقة 80: جوليانو فيكتور يحرز الهدف الثالث للنصر

الدقيقة 90+3: جوليانو يحرز الهدف الثاني له والرابع للنصر والمباراة تنتهي 4-0 للنصر

مباراة النصر وأجمك اليوم

وبالرغم من احتلال فريق أجمك مركزا ضعيفا في دوري بلاده إلا أن الفريق فاجأ الكثير باقصاءه لفريق استقلال دوشنبه في المرحلة السابقة وتحقيقه لنتائج كبيرة على أقوى اندية أوزبكستان في الكأس وهو ما قد يقلق البعض من جماهير النصر حيث تأمل الجماهير استمرار مسيرة الفريق الجيدة هذا الموسم والتي كان آخرها انتصاره على الأهلي في الدوري السعودي.

مباراة النصر واجمك

ويشارك النصر في المباراة بطاقمه الأساسي الأصفر والأزرق بينما سيرتدي اجمك الطاقم الأبيض، كان هذا ما أسفر عليه الاجتماع الفني للمباراة ومن جانبه فقد أكد المدير الفني للنصر روي فيتوريا على ضرورة احترام المنافس وأنه يعرف فريق أجمك جيدا ونقاط ضعفه، وأكد أنه يعمل على نقاط ضعف فريقه -النصر- الدفاعية في الركلات الثابتة والتي يتلقي الفريق منها الأهداف.