شاهد: مسلسل ابو العروسة الحلقة 95 الخامسة والتسعون

انتهت الحلقة الماضية من الموسم الثاني لـ مسلسل أبو العروسة، بموت والد صديق "هاجر" التي تقوم بدورها الفنانة كارولين عزمي، لتنطلق الحلقة الـ 94 بعودة زوج "مارينا"الت تؤدي شخصيتها الفنانة زينب سلامة، حيث وأخبرها أن مدير المستشفى عين ابنه مكانه.

وعاد رب الأسرة الشهيرة "عبد الحميد" إلى المنزل، واستعد الجميع لحضور افتتاح كافيه جابر، كما نسى "طارق" موعده مع زوجته "زينة" خلال حديثه مع صديقته "سلمى"، وحاولت "زينة" الاتصال به لكي يأتي إلى الكافيه فالجميع يسألون عنه، ولكنه لم دون جدوى، ما أحزنها بشكل كبير.

انتهت الحلقة السابقة بصدمة الجميع بعد مشاهدة "عبير" التي تؤدي شخصيتها الفنانة نرمين الفقي تدخل الكافيه، مرتدية فستانا أنيقا، وشعرت مريم وعايدة بصدمة خاصة من نوعها، وكان لجابر حظ وافر له من هذه الصدمة دون أن يلتفت لعروسته رغم أنها جواره.